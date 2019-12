Yön uutiskooste: Vientialojen laajat lakot alkoivat, huono ajokeli riivaa ja Ranskassa valmistautudaan liikennekaaokseen

Hallituksen rakentamista jatketaan taas, ensimmäisiä uutisia on luvassa heti aamulla

Uuden hallituksen rakentaminen jatkuu tänään. Vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n on määrä päättää, lähtevätkö ne mukaan tulevaan hallitukseen.

Keskusta ja SDP päättivät hallitukseen lähdöstä jo eilen illalla.

SDP päätti eilen myös ministeriehdokkaistaan. Puolueen ehdokas pääministeriksi on Sanna Marin. Väistyvää pääministeriä Antti Rinnettä puolue esittää eduskunnan varapuhemieheksi Tuula Haataisen tilalle, ja Haatainen nousisi työministeriksi.

Keskusta nimeää ehdokkaansa hallitukseen puoli yhdeksältä alkavassa kokouksessaan.

Väistyvä pääministeri Antti Rinne arvioi eilen, että eduskunta pääsee äänestämään pääministeristä tiistaina.

Vientialojen laajat lakot alkoivat – mukana jopa 100 000 työntekijää

Vientialojen laajat lakot alkoivat maanantain vastaisena yönä klo 00.00 Lakot koskevat yhdeksää Teollisuusliiton sopimusalaa ja yli 180:tä toimipaikkaa sekä Teollisuusliiton, Rakennusliiton, Ammattiliitto Pron ja Ylemmät toimihenkilöt YTN:n alaisia työntekijöitä. Mukana lakoissa on yhteensä jopa noin 100 000 työntekijää.

Teollisuusliitto hylkäsi valtakunnansovittelijan sovintoesityksen työkiistassaan Teknologiateollisuuden kanssa viikko sitten maanantaina. Kiistakapulaksi jäi palkankorotusten prosentti.

Lappia lukuun ottamatta maata riivaa huono ajokeli

Tänään suuressa osassa maata on syytä varautua huonoon ajokeliin. Ilmatieteenlaitos varoittaa lumi- ja räntäsateiden aiheuttamasta heikosta ajokelistä maan etelä- ja keskiosissa Pohjois-Pohjanmaata ja Kuusamoa myöden.

Suomeen saapuu myös voimakkaita tuulia, ja kaikille merialueille on annettu kovan tuulen varoitus. Lisäksi Pohjois-Itämerelle ja Selkämerelle on annettu aallokkovaroitus.

Sää viilenee iltaa kohti ja pakastuu maan keskiosassa sekä myös maan eteläosassa tiistain vastaiseen yöhön mennessä.

Putin ja Zelenskyi tapaavat Pariisissa Saksan ja Ranskan toimiessa liennyttelijöinä

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja hänen ukrainalainen kollegansa Volodymyr Zelenskyi tapaavat tänään ensimmäistä kertaa kasvotusten Pariisissa. Presidenttien on kahdenkeskisessä tapaamisessa määrä keskustella Itä-Ukrainan konfliktista.

Zelenskyin ja Putinin tapaaminen on osa laajempaa ns. Normandia-ryhmän huippukokousta, jolla halutaan elvyttää neuvotteluja Itä-Ukrainan tilanteen ratkaisemiseksi.

Normandia-ryhmään kuuluvat Ukrainan ja Venäjän ohella Ranska ja Saksa.

Huippukokous on herättänyt Ukrainassa ristiriitaisia tunteita. Eilen noin 5 000 ihmistä osoitti mieltään ja vaati Zelenskyiä pysymään lujana tapaamisessa.

Maailman asekauppa kasvoi viime vuonna, viiden kärjessä on vain yhdysvaltalaisyrityksiä

Maailman sadan suurimman asealan yrityksen myynti nousi viime vuonna lähes viisi prosenttia edellisvuodesta, kertoo Tukholman kansainvälinen rauhantutkimusinstituutti Sipri. Yritysten yhteenlasketun asealan kaupan arvo oli viime vuonna yhteensä 420 miljardia dollaria.

Siprin luvuissa ei ole mukana kiinalaisyrityksiä, koska instituutin mukaan niistä ei ole saatavilla riittävästi dataa luotettavan arvion tekemiseksi.

Listan viiden kärjessä on vain yhdysvaltalaisyrityksiä. Viisikkoon kuuluvat Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon ja General Dynamics, ja niiden yhteenlaskettu myynti on yli kolmannes kaikkien listan yritysten myynnistä.

Ranska valmistautuu liikennekaaokseen hallituksen puskiessa eläkeuudistusta eteenpäin

Ranskassa valtionjohto vakuuttaa jatkavansa eläkeuudistuksen läpiviemistä lakoista ja mielenosoituksista huolimatta. Pääministeri Edouard Philippe kommentoi medialle sunnuntaina, että jos kauaskantoista eläkeuudistusta ei tehdä nyt, joku joutuu tekemään brutaalin uudistuksen lähitulevaisuudessa.

Eläkeuudistusta vastustavat lakot ja mielenosoitukset ovat aiheuttaneet sekaannusta eri puolilla Ranskaa viime torstaista alkaen. Lakkojen aiheuttaman liikennekaaoksen ennustetaan jatkuvan myös alkuviikolla. Esimerkiksi Pariisin joukkoliikenteestä vastaava yhtiö kehottaa verkkosivuillaan ihmisiä välttämään julkisen liikenteen käyttämistä. (Lähde: AFP)

Pelastakaa Lapset: Jemenissä kymmeniä lapsia kuolee tai haavoittuu yhä joka kuukausi

Jemenin taisteluissa kymmeniä lapsia kuolee tai haavoittuu joka kuukausi, kertoo Pelastakaa Lapset -järjestö. Järjestön tiedotteen mukaan Hodeidan ja Taizin kaupungeissa keskimäärin yli 30 lasta kuoli tai haavoittui joka kuukausi tammikuun ja lokakuun välisenä aikana.

Tilanne on järjestön mukaan jatkunut vakavana, vaikka Jemenin konfliktin osapuolet neuvottelivat viime vuoden joulukuussa aselevon YK:n valvonnassa.

Jemenin konflikti on jatkunut jo useiden vuosien ajan. Konfliktissa on kuollut kymmeniätuhansia ihmisiä, joista valtaosa on siviileitä. Miljoonat ihmiset ovat nälänhädän partaalla. YK kutsuu Jemenin sisällissotaa maailman pahimmaksi humanitaariseksi kriisiksi.

Bulls hävisi jatkoajalla, Markkanen joukkueensa pistekuningas

Lauri Markkanen oli Chicago Bullsin paras pistemies, kun hänen joukkueensa kärsi jatkoaikatappion Miami Heatille koripallon NBA:ssa. Miami voitti tasaisen ottelun kotikentällään 110–105.

Markkanen pussitti 22 pistettä ja otti seitsemän levypalloa. Hän upotti ottelussa neljä kolmosta. Pisteiden osalta ottelu oli Markkasen kauden kolmanneksi paras.

Zach LaVine oli ollut Bullsin paras pistemies edellisissä kahdeksassa ottelussa. Nyt hän teki 18 pistettä.

Chicago kävi avausneljänneksellä parhaimmillaan 11 pisteen johdossa. Varsinaisen peliajan jälkeen tilanne oli 97–97.

Barkov osui murskavoitossa San Josesta

Aleksander Barkov teki maalin ja nappasi syöttöpisteen, kun hänen kipparoimansa Florida Panthers jyräsi San Jose Sharksin NHL-jääkiekkoliigassa. Florida voitti kotonaan 5–1.