Yön uutiskooste: Voimakas taifuuni iski Japaniin, Suomeen ei tuli ikuista elinkautista, sanoo oikeusministeri ja suomalaistanssija sai historiallisen kiinnityksen kuuluistaan teatteriin

Varusmiesten kuolemaan johtaneen tasoristeysonnettomuuden käsittely alkaa käräjillä

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa Tammisaaressa alkaa tänään kahden vuoden takaisen Raaseporin tasoristeysonnettomuuden käsittely. Kolme varusmiestä kuoli ja viisi loukkaantui, kun Puolustusvoimien kuorma-auto ja VR:n kiskobussi törmäsivät lokakuussa 2017.

Asiassa oli jo tehty päätös syyttämättä jättämisestä, mutta apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi syytteen nostettavaksi, koska katsoi, että kuljettajalla olisi tilanteessa ollut mahdollisuus toimia varovaisemmin.

Kuljettajaa syytetään kolmesta kuolemantuottamuksesta, liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja palvelusrikoksesta.

Perustulon kannalla vain neljäsosa suomalaisista

Valtaosa suomalaisista vastustaa perustuloa sosiaaliturvan mallina, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan toteuttama kysely.

Kolme viidestä on kyselyn mukaan sitä mieltä, että sosiaaliturvan saamisen pitää aina perustua selvään syyhyn. Syitä voivat olla esimerkiksi työttömyys, pienituloisuus tai opiskelu.

Runsas neljännes vastaajista, 27 prosenttia, oli ennemmin kaikille kansalaisille ilman erillistä syytä maksettavan perustulon kannalla. Muut vastaajat eivät osanneet ottaa asiaan kantaa.

Lännen Media: Oikeusministeri Henrikssonin mukaan Suomeen ei tule ikuista elinkautista

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) mukaan Suomeen ei ole tulossa ikuista elinkautista vankeusrangaistusta. Asiasta kertoo Lännen Media.

Edellinen oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) käynnisti selvityksen ikuisen elinkautisen mahdollisuudesta.

Muun muassa kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaan elinkautiseen pitää liittyä mahdollisuus vapauteen, eikä ikuinen elinkautinen ole Henrikssonin mukaan tästä syystä mahdollinen.

Hän arvioi, että Suomeen voisi sopia malli, jossa oikeus voi jatkaa vaaralliseksi katsotun vangin elinkautista rangaistusta määräajaksi kerrallaan. Vastaava malli on käytössä Norjassa.

Suomalainen muotibisnes kasvaa hitaasti, mutta varmasti

Suomen tekstiili- ja muotiteollisuuden mahdollisuudet kansainvälistyä ovat nyt paremmat kuin koskaan, arvioidaan Aalto-yliopistosta. Siitä pitävät huolta niin nuorten, taiteellisesti lahjakkaiden suunnittelijoiden esiinmarssi kuin uudet innovoinnit materiaalitutkimuksessa.

Suomalaisten materiaalien valtteja ovat ekologisuus sekä tekstiilien ja elektroniikan yhdistäminen esimerkiksi terveydenhuollon tarpeisiin.

Alan viennissä on tapahtunut hienoista kasvua koko 2010-luvun ajan. Tullin tilastoista selviää, että viime vuonna kokonaisviennin arvo oli 700 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 1,4 prosenttia.

Hirmumyrsky Faxai iski Tokion itäpuolelle – yli 800 000 ilman sähköä

Japanissa voimakas taifuuni Faxai on iskenyt maihin pääkaupunki Tokion itäpuolella. Tuulet puhaltavat jopa 60 metriä sekunnissa. Taifuuni on tuonut mukanaan myös rankkasateita.

Noin 5 000 ihmistä Chiban kaupungin alueelta on määrätty evakuoitavaksi, kertoo maan yleisradioyhtiö Twitterissä.

Lisäksi yli 390 000:ta ihmistä on kehotettu lähtemään kodeistaan.

Yli 800 000 kotitaloutta on ilman sähköä. Tuulet ovat lisäksi vaurioittaneet taloja ja autoja.

Sääennusteiden mukaan sateet ja tuulet voivat nousta ennätyskoviksi. (Lähde: AFP)

Yhtenäinen Venäjä kertoo saaneensa enemmistön useimmilla alueilla paikallisvaaleissa

Valtapuolue Yhtenäinen Venäjä on saavuttamassa äänten enemmistön suurimmalla osalla alueista Venäjän paikallisvaaleissa, puolue kertoo uutistoimisto Tassin mukaan.

Sunnuntain paikallisvaaleissa valittiin kaikkiaan 13 alueparlamentin päättäjät. Yhtenäinen Venäjä ilmoitti saaneensa enemmistön 11:ssä niistä 12:sta alueesta, joilla se asetti ehdokkaita. Vain Habarovskin alueella puolue ei saavuttanut enemmistöä. Moskovan kaupunginduuman vaaleihin Yhtenäinen Venäjä ei osallistunut.

Vaaleja on pidetty mittarina presidentti Vladimir Putinin suosiolle. Opposition mukaan vaaleissa on tapahtunut laajaa vilppiä.

Britannian parlamentti jauhaa jälleen brexitiä

Britannian parlamentti lähettää tänään kuningattaren vahvistettavaksi lakiesityksen, jonka tarkoituksena on estää sopimukseton ero EU:sta. Käytännössä lain voimaantulo on varmaa, sillä kuningattaren vahvistus on pelkkä muodollisuus.

Britannian pääministeri Boris Johnson on toistuvasti sanonut, että Britannia jättää EU:n lokakuun lopussa, oli sopimusta tai ei.

Oppositio on niin ikään viestittänyt, ettei se tule tänäänkään tukemaan Johnsonin vaatimusta uusien vaalien järjestämisestä ennen lokakuun puoliväliä.

Ainakin 20 ihmistä kuoli iskuissa Burkina Fasossa

Ainakin 20 ihmistä kuoli sunnuntaina kahdessa iskussa länsiafrikkalaisessa Burkina Fasossa.

Ensimmäisessä iskussa tienvarsipommi tappoi ainakin kymmenen ihmistä, kun se räjäytti ihmisiä ja tavaroita kuljettaneen auton. Toisessa iskussa aseistautuneet hyökkääjät surmasivat kymmenen ruokatarvikkeita kuljettaneen ajoneuvon kuljettajat.

Molemmat iskut tapahtuivat maan pohjoisosassa, jota jihadistiväkivalta on piinannut viime vuosina. Yli 500 ihmistä on kuollut Burkina Fasossa vuodesta 2015, jolloin jihadistien iskut levisivät maahan naapurimaa Malista.

Ensimmäinen suomalaistanssija sai kiinnityksen Pietarin kuuluun Mariinski-teatteriin

Balettitanssija Marko Juusela on kiinnitetty pietarilaisen Mariinski-teatteriin ensimmäisenä suomalaisena tanssijana. 19-vuotias Juusela valmistui Vaganovan balettiakatemiasta Pietarista kesäkuun lopulla.

Mariinski-teatterin baletti on perustettu 1740-luvulla, ja se on yksi maailman vanhimmista balettiseurueista. Moskovan Bolshoin ohella Mariinski-teatterin baletti kuuluu Venäjän maineikkaimpiin. Mariinski-teatterissa on yli 250 tanssijaa, mikä tekee siitä myös yhden maailman suurimmista balettiseurueista.