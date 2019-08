Yön uutiskooste: Wall Streetin kurssit sukelsivat taantumapelkojen kasvaessa, asevelvollisten kutsunnat alkavat tänään, poliiseja haavoittunut ampumisessa Philadelphiassa

Wall Streetin kurssit sukelsivat taantumapelkojen kasvaessa

Wall Streetin pörssikurssit laskivat jyrkästi keskiviikkona, kun kääntynyt korkokäyrä vahvisti pelkoa lähestyvästä taantumasta.

Keskeinen Dow Jones -indeksi sukelsi peräti 3,1 prosenttia, enemmän kuin kertaakaan aiemmin tänä vuonna. Teknologiapainotteinen Nasdaq putosi 3,0 ja S&P 500 putosi 2,9 prosenttia.

Sijoittajien myyntivimmaa ruokki korkokäyrän kääntyminen, mikä tarkoittaa sitä, että Yhdysvaltain liittovaltion pitkäaikaisten lainojen korot ovat alhaisempia kuin lyhyiden. Perinteisesti kääntynyt korkokäyrä on ollut vahva merkki tulevasta taantumasta. (Lähde: AFP)

Asevelvollisten kutsunnat alkavat tänään

Asevelvollisten kutsunnat alkavat tänään. Kutsuntoihin osallistuu noin 35 000 asevelvollista.

Kutsunnat koskevat pääosin vuonna 2001 syntyneitä miehiä. Lisäksi kutsuntoihin osallistuvat myös ne, jotka eivät jostain syystä ole osallistuneet aiemmin.

Kutsunnoissa määritetään asevelvollisen palvelukelpoisuus sekä päätetään palveluksen aloittamisajankohta ja -paikka.

Suurin osa syksyllä kutsuntoihin osallistuvista aloittaa palveluksensa tammikuussa 2021.

Useita poliiseja haavoittunut ampumisessa Philadelphiassa

Yhdysvalloissa useita poliiseja on haavoittunut Philadelphiassa käynnissä olevassa ampumistilanteessa. Asiasta kertovat yhdysvaltalaismediat.

Uutiskanava CNN:n mukaan ainakin kuusi poliisia on haavoittunut ampumisessa. Kenenkään vammat eivät tiettävästi ole hengenvaarallisia.

Washington Postin mukaan useita poliiseja on kerääntynyt erään talon ympärille Philadelphian lähiössä. Paikallisen poliisipäällikön mukaan tilanne sai alkunsa, kun poliisi oli ollut suorittamassa huumeisiin liittyvää tehtävää.

30 vuotta täyttävä Taiteiden yö käynnistää Helsingin juhlaviikot

Helsingin tämän vuoden juhlaviikot käynnistää perjantain vastaisena yönä vietettävä Taiteiden yö, joka täyttää 30 vuotta.

Taiteiden yönä pääkaupungissa koetaan uutta ääni- ja valotaidetta ihmisvirtojen keskellä, rauhoitutaan puhallettavassa Arboriassa sekä nukutaan yön yli Max Richterin Sleep-teoksen äärellä.

Tasavuosiensa kunniaksi Helsingin Taiteiden yö yhdistää voimansa Kuorojen kierroksen kanssa. Lopputuloksena laulava tekoäly lämmittelee ihmisääniä.

SDP:n eduskuntaryhmä linjaa politiikan syksyä tänään alkavassa kesäkokouksessa

Pääministeripuolue SDP:n eduskuntaryhmä linjaa politiikan syksyä kesäkokouksessaan tänään ja huomenna. Kaksipäiväinen kokous järjestetään eduskuntatalossa Helsingissä.

Kokous alkaa pääministeri Antti Rinteen ja eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin puheilla. Kokouksen annista kerrotaan iltapäivällä tiedotustilaisuudessa.

Kokouksen ohjelmassa on myös kansalaistapaamisia pääkaupunkiseudulla ja vierailuja muun muassa Finaviassa Helsinki-Vantaan lentokentällä sekä Porvoon sairaalassa.

Trump uskoo, että Kiina ratkaisee Hongkongin tilanteen nopeasti ja inhimillisesti

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jälleen antanut kiistanalaisia kommentteja Hongkongin kärjistyneestä tilanteesta. Trumpin mukaan Kiinan presidentti Xi Jinping voi ratkaista väkivaltaiseksi yltyneen pattitilanteen "inhimillisesti". Trump sanoi Twitterissä, ettei hän epäile yhtään, etteikö Xi haluaisi "nopeasti ja inhimillisesti ratkaista Hongkongin ongelman".

Trump on jo aiemmin joutunut kritiikin kohteeksi suhtautumisessaan Hongkongin demokratiaa puolustaviin mielenosoituksiin. Presidenttiä on syytetty siitä, että tämä on hylännyt Yhdysvaltain pitkän perinteen tukea demokratialiikkeitä. (Lähde: AFP)

Uuden-Seelannin viranomaiset joutuivat pyytämään anteeksi, kun Christchurchin terroristiepäilty sai viestinsä nettiin

Uudessa-Seelannissa maan viranomaiset ovat joutuneet pyytämään anteeksi sen jälkeen, kun Christchurchin moskeijaiskujen epäilty sai vihakirjeensä verkkoon.

Terrorismista syytetty mies sai luvan lähettää vankilasta kirjeen, jonka hänen seuraajansa jakoi verkossa. Pääministeri Jacinda Ardern kuvaili kirjeen sisältöä vastenmieliseksi.

Uuden-Seelannin hallinto on vannonut, ettei iskusta epäilty saa enää tilaisuutta levittää vihapuhettaan. Vankilatoiminnan johtaja pahoitteli tapahtunutta.

Maaliskuussa australialaismiehen epäillään murhanneen 51 muslimia kahteen moskeijaan tekemässään iskussa. Mies odottaa nyt oikeudenkäyntiä. (Lähde: AFP)

Tansanian säiliörekan räjähdyksen uhriluku kasvaa, kuolleita jo 85

Tansaniassa viikonloppuna sattuneen säiliöauton räjähdyksen uhriluku on noussut jo 85:een, kertoo Morogoron kuvernööri.

Kymmenistä loukkaantuneista osa on kuollut vaikeisiin vammoihinsa sairaalassa. Useiden loukkaantuneiden tilanne on yhä kriittinen.

Polttoainetta kuljettanut säiliöauto räjähti lähellä Morogoron kaupunkia lauantaina vähän sen jälkeen, kun se oli kaatunut tiellä.

Poliisin mukaan valtavassa räjähdyksessä kuolleiden joukossa oli moottoripyörätaksien kuljettajia sekä ihmisiä, jotka keräsivät autosta vuotavaa polttoainetta. (Lähde: AFP)

Guardian: Pakistanin pääministeri uhoaa maan antavan Intialle opetuksen Kashmirin tilanteen takia

Pakistanin pääministeri Imran Khan on uhannut antavansa Intialle opetuksen Kashmirin tilanteen takia, uutisoi Guardian. Khan myös totesi, että jos Intia syyllistyy kiistellyllä Kashmirin alueella minkäänlaisiin rikkomuksiin, "Pakistan taistelee loppuun asti". Pääministerin mukaan Pakistanin armeija valmistautuu vastaamaan Intian odotettuihin väkivaltaisuuksiin.

Viime viikolla Intia poisti Kashmirin erityisaseman ja otti alueen hallintaansa. Samalla Intia suututti Pakistanin, jonka kanssa se on kiistellyt Kashmirin hallinnasta.

Woodstockin legendaarisesta rockfestivaalista 50 vuotta

Hippiliikkeen huippukohtana pidetystä Woodstockin rockfestivaalista on kulunut tasan 50 vuotta. Legendaarisella festivaalilla esiintyivät muiden muassa Jimi Hendrix, Santana, Janis Joplin, Jefferson Airplane ja The Who.

Woodstock järjestettiin 15.–18. elokuuta vuonna 1969 Bethelin pikkukaupungissa Yhdysvaltain New Yorkin osavaltiossa.

Juhlavuoden kunniaksi oli suunnitteilla täksi kesäksi Woodstock 50 -festivaali, jossa oli kunnianhimoinen artistikattaus. Hanke kuitenkin kaatui.

Liverpool löi Chelsean Super cupissa pilkuilla

Liverpool on voittanut Euroopan jalkapalloliiton Uefan Super cupin. Liverpool kaatoi Istanbulissa pelatussa Super cupissa toisen englantilaisjoukkueen Chelsean rangaistuspotkuilla.

Varsinainen peliaika päättyi 1–1, ja jatkoajalla molemmat joukkueet onnistuivat maalinteossa kertaalleen. Senegalilaistähti Sadio Mane teki Liverpoolin molemmat maalit.

Pilkkukisan ainoa epäonnistuja oli Chelsean viides laukoja Tammy Abraham.

Super cup pelataan perinteisesti uuden sarjakauden alussa edellisen kauden Mestarien liigan ja Eurooppa-liigan voittajien kesken. Super cupia ei ole aiemmin pelattu kahden englantilaisjoukkueen kesken.