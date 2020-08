Yön uutiskooste: Wisconsinin kuvernööri julisti osavaltioon poikkeustilan, Suomen korkeakouluissa tänä syksynä runsaasti etäopetusta

Yhdysvalloissa Wisconsinin kuvernööri Tony Evers on julistanut osavaltioon poikkeustilan. Lisäksi kansalliskaartilaisten määrää Kenoshan piirikunnassa lisätään. Paikalle on kutsuttu nyt yhteensä 250 kansalliskaartilaista.

Mustan miehen ampumista seuranneet mielenosoitukset ovat äityneet väkivaltaisiksi Wisconsinissa. Poliisi yritti maanantaina paikallista aikaa hallita Kenoshan kaupungissa satojen mielenosoittajien joukkoa kyynelkaasulla pian sen jälkeen, kun ulkonaliikkumiskielto astui voimaan.

Kenoshan piirikuntaan on julistettu ulkonaliikkumiskielto myös tiistai-illan ja keskiviikkoaamun väliseksi ajaksi, kertoo CNN.

USA:ssa kolme osavaltiota haastaa Trumpin hallinnon oikeuteen postijupakan vuoksi

Yhdysvalloissa kolme osavaltiota on haastanut presidentti Donald Trumpin hallinnon oikeuteen maata puhuttavan postijupakan vuoksi. Hallinnon on väitetty pyrkineen sabotoimaan marraskuisia presidentinvaaleja häiritsemällä postilaitoksen toimintaa.

New Yorkin, New Jerseyn ja Havaijin osavaltioiden lisäksi myös New Yorkin ja San Franciscon kaupungit ovat liittyneet mukaan oikeuskanteeseen.

Marraskuun presidentinvaaleissa ennakoidaan poikkeuksellisen suurta postiäänten määrää maan synkän koronatilanteen vuoksi. Trump väittää, että postiäänestys johtaa laajaan vaalivilppiin. Aiempien vaalien perusteella presidentin väitteelle ei ole löytynyt tukea. (Lähde: AFP)

Hillary Clinton: Bidenin ei tule myöntää tappiota ennen aikojaan

Demokraattien presidenttiehdokkaan Joe Bidenin ei tule myöntää tappiota ennen aikojaan, sanoo vuonna 2016 republikaanien Donald Trumpille vaaleissa hävinnyt Hillary Clinton. Clinton arvioi, että muun muassa odotettavissa oleva postiäänten vyöry voi aiheuttaa viiveitä ääntenlaskentaan, eikä Bidenin tulisi tämän vuoksi myöntää tappiota ennen aikojaan.

Clinton myös ennakoi, että republikaanit toivovat saavansa toivomansa tuloksen äänestyspaikalla annettujen äänten avulla, eivätkä odota mahdollisesti myöhästyviä postiääniä.

Clinton itse sai neljä vuotta sitten presidentinvaaleissa enemmän ääniä, mutta hävisi Trumpille valitsijamiehissä.

Trumpin perhe on pääosassa puoluekokouksen toisena päivänä

Yhdysvalloissa republikaanien puoluekokous jatkuu. Toisena päivänä kokouksessa esiintyvät monet presidentti Donald Trumpin perheenjäsenet. Puheen pitävät presidentin puoliso Melania Trump, poika Eric Trump sekä tytär Tiffany Trump.

Päivän huomattavimpiin puhujiin kuuluu myös ulkoministeri Mike Pompeo, joka pitää puheensa Jerusalemista. Ulkoministerit eivät normaalisti ole puhuneet puoluekokouksissa.

Puoluekokouksen toinen päivä starttasi varhain keskiviikkona Suomen aikaa.

HS: Matkustajille jaettu vanhentuneita karanteeniohjeita Helsinki-Vantaalla

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on vielä viime viikolla jaettu Suomeen saapuville matkustajille vanhentuneita karanteeniohjeita, uutisoi Helsingin Sanomat.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi elokuun alkupuolella omaehtoisen karanteenin tiukentuvan siten, että töihin, kouluun, päiväkotiin tai harrastuksiin ei pitäisi mennä eikä joukkoliikennettä käyttää 14 päivään maahan saapumisesta. Epidemiatilanne on pahentunut maailmalla viime aikoina niin, että ohjeistus koskee lähes kaikista maista Suomeen saapuvia.

Vielä viime viikon perjantaina ainakin osa matkustajista sai lentokentällä käteensä THL:n ohjeistuksen, joka oli päivätty heinäkuun 16. päivälle, lehti kertoo.

THL:n viestinnän mukaan ohje päätettiin päivittää siten, että siihen saadaan mukaan myös 13. elokuuta annettu maskisuositus.

Uutissuomalainen: Korkeakouluissa tänä syksynä runsaasti etäopetusta

Korkeakoulut aloittavat lukuvuottaan poikkeusjärjestelyin pahenevan koronatilanteen vuoksi, kertoo Uutissuomalainen. Kampuksilla olevien määrää rajoitetaan yhdistelmämallilla, jossa osa opetuksesta on etä- ja osa lähiopetusta. Pääsääntönä on etäopetus, mutta ensimmäisen vuoden opiskelijat saavat lähiopetusta ainakin opintoihin perehdyttävän orientaatiojakson ajan.

Henkilökunta puolestaan vuorottelee etä- ja lähitöissä.

Uutissuomalaisen sähköpostikyselyyn lukuvuoden aloituksen erityisjärjestelyistä vastasivat kaikki 13 tiedeyliopistoa ja ammattikorkeakouluista yhdeksän.

Toimittaja-kirjailija Johanna Vehkoon syytettä kaupunginvaltuutetun kunnian loukkaamisesta puidaan hovioikeudessa

Rovaniemen hovioikeudessa alkaa tänään käsittely jutussa, jossa toimittaja-kirjailija Johanna Vehkoota syytetään oululaisen kaupunginvaltuutetun kunnian loukkaamisesta. Oulun käräjäoikeus tuomitsi aiemmin Vehkoon sakkoihin valtuutettu Junes Lokan kunnian loukkaamisesta.

Vehkoo kiistää syytteen ja vaatii hovivalituksessaan sen hylkäämistä.

Syyte koskee Vehkoon yksityistä Facebook-kirjoitusta, jossa hän luonnehti Lokkaa esimerkiksi rasistiksi ja natsipelleksi. Käräjäoikeuden mukaan Vehkoo käytti Lokasta solvaavia sanoja, joiden esittämisen tarkoituksena oli Lokan halventaminen, mikä itsessään täytti kunnianloukkauksen tunnusmerkistön.