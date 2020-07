Yön uutiskooste: pääkaupunkiseudulla useita alaikäisiä ihmiskaupan uhreja, Saarikko kertoo tänään, aikooko haastaa Kulmunin

HS: Pääkaupunkiseudulla useita alaikäisiä ihmiskaupan uhreja

Suomessa viranomaisten tietoon on viime vuosien aikana tullut useita alaikäisiä ihmiskaupan uhreja, joista valtaosa pääkaupunkiseudulla, kertoo Helsingin Sanomat.

Lehden mukaan pakkotyössä, pakkoavioliitossa tai seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joutuneita alaikäisiä elää pääkaupunkiseudulla vähintään kymmeniä.

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän ja Rikosuhripäivystyksen mukaan uhrit ovat yleensä ulkomailta muuttaneita, kuten turvapaikanhakijoina Suomeen tulleita.

Annika Saarikko kertoo tänään, haastaako hän Katri Kulmunin keskustan puheenjohtajakisassa

Kansanedustaja Annika Saarikko kertoo tänään, haastaako hän Katri Kulmunin keskustan puheenjohtajakisassa Oulun puoluekokouksessa syyskuussa.

Kulmuni erosi valtiovarainministerin tehtävästä kesäkuun alussa viestintäkoulutuksestaan nousseen kohun jälkeen, mutta on ilmoittanut haluavansa jatkaa keskustan puheenjohtajana. Hänelle ei toistaiseksi ole ilmoittautunut haastajia.

Keskustan puoluekokous järjestetään Oulussa 4.–6. syyskuuta.

Uutissuomalainen: Päivystysapupuhelin 116 117 laajenee lähes koko maahan ensi vuoden alkuun mennessä

Päivystysavun puhelinpalvelu 116 117 laajenee ensi vuoden alkuun mennessä lähes koko Suomeen, kertoo Uutissuomalainen. Ulkopuolelle olisi näillä näkymin jäämässä vain Lappi.

Päivystysapu on tällä hetkellä käytössä 14 sairaanhoitopiirissä. Lokakuun 2020 ja alkuvuoden 2021 välillä mukaan ovat Uutissuomalaisen mukaan liittymässä Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa, Pirkanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri on liittymässä mukaan ensi vuoden loppuun mennessä.

Sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteena oli alun perin, että palvelu olisi ollut käytössä koko Manner-Suomessa viime vuoden loppuun mennessä.

Italia jatkaa koronaviruspoikkeustilaa lokakuun puoliväliin - oppositio syyttää vallan väärinkäytöstä

Italia jatkaa maan poikkeustilaa koronaviruksen leviämisen takia lokakuun puoliväliin. CNN:n mukaan maan hallitus tiedotti asiasta aikaisin torstaiaamuna.

Keskiviikkona Italian pääministeri Giuseppe Conte puolusti poikkeustilan jatkamista, sillä virus leviää yhä maassa, kirjoittaa italialainen uutistoimisto Ansa. Aiemmin oppositio oli syyttänyt hallitusta vallan väärinkäytöstä. CNN kirjoittaa, että Italian poikkeustila alkoi tammikuun lopussa.

Italia on yksi koronaviruksen pahiten kurittamista maista. Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan Italiassa yli 246 000 ihmistä on saanut tartunnan.

Tanskan kansallismuseo luopuu eskimo-termistä

Tanskan kansallismuseo luopuu eskimo-termin käytöstä. Asiasta kertoo tanskalainen Kristeligt Dagblad.

Museon edustaja Martin Appelt perustelee päätöstä poistaa termi Eskimot ja Grönlanti -nimisestä näyttelystä sillä, että termi on monelle alueella asuvalle loukkaava.

Tanskassa jäätelönvalmistaja on jo aiemmin kertonut luopuvansa termin käytöstä. Yleisradio kertoi viime kuussa, että Suomessa Eskimo-jäätelöpuikkojen valmistaja on pohtinut jäätelön nimen muuttamista. (Lähde: Ritzau – TT)

Holokaustista selvinneet vaativat Facebookia poistamaan kansanmurhan kiistävät julkaisut

Holokaustista selvinneet vaativat Facebookia poistamaan sosiaalisen median alustaltaan julkaisut, joissa kiistetään juutalaisiin kohdistuneen kansanmurhan tapahtuneen.

Yhtiön toimitusjohtaja Mark Zuckerberg kommentoi vuonna 2018, että alustan ei tulisi suodattaa pois julkaisuja, joissa kiistetään natsien tappaneen kuusi miljoonaa juutalaista.

Zuckerbergin kommentit herättivät jo tuolloin kritiikkiä. Facebookia on muutenkin kritisoitu siitä, että se on katsonut vihapuheen ja virheellisen tiedon levittämistä sormiensa läpi. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa yli 150 000 on kuollut koronavirukseen liittyen

Yhdysvalloissa on todettu yhteensä yli 150 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Asia selviää baltimorelaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannasta.

Virustartuntoja on vahvistettu maassa lähes 4,4 miljoonaa. Vielä keväällä virus jylläsi erityisesti New Yorkissa, mutta Kalifornia ja Florida ovat nyt menneet New Yorkin ohi tartuntamäärissä.

Yhdysvalloissa on tilastoitu maailmanlaajuisesti määrällisesti eniten koronavirustartuntoja ja niihin liittyviä kuolemia. Toisiksi eniten tartuntoja ja kuolemia on vahvistettu Brasiliassa.

Brentford kaatoi Swansean Mestaruussarjan nousukarsintapelissä ja turvasi jatkonsa

Brentford turvasi finaalipaikkansa Englannin Mestaruussarjan nousukarsinnassa kaadettuaan Swansean maalein 3–1 keskiviikkona.

Brentford lähti otteluun alakynnestä, sillä sunnuntain ottelun jälkeen joukkueiden tilanne oli 0–1 Swansean hyväksi. Joukkueiden yhteismaalit olivat ottelun jälkeen 3–2.

Seuraavaksi Brentford kohtaa joko Fulhamin tai Cardiffin 4. elokuuta Wembleyssä. (Lähde: AFP)