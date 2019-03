Yöpakkaset hidastavat alkuviikosta kevään etenemistä, lintujen kevätmuutot hyvässä vauhdissa

Alkavan viikon sää on varsin viileä, vaikka lämpötila on Etelä-Suomessa päiväsaikaan plussan puolella. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eerik Saarikalle ennustaa, että maan eteläosissa saattaa loppuviikosta kuitenkin olla tiedossa lämpimämpääkin keliä.

Lapissa on alkuviikosta päiväsaikaankin pakkasta. Yöpakkaset hidastavat kevään etenemistä myös Etelä-Suomessa.

Tieliikennevaroituksia on ensi viikolla Kainuun suunnalla ja maan itäosissa. Lumi- ja räntäsateet heikentävät näillä alueilla näkyvyyttä ainakin maanantaina.

– Yön aikana menee lämpötila pakkasen puolelle ja siitä on seurauksena huonoa ajokeliä, Saarikalle sanoo.

Kevätmuutot hyvässä vauhdissa

Antti Salovaara Luonto-Liitosta kertoo nähneensä sunnuntaisella linturetkellään viisi kurkea. Koko alkukevään aikana hän oli ennen tätä nähnyt vasta yhden. Myös metsähanhet olivat sunnuntaina muuttohommissa runsaslukuisina.

Salovaara on sitä mieltä, että kevät on ehdottomasti jo käynnissä ainakin etelässä.

– Niin monesta kevätlajista on tullut jo niin monta havaintoa. Pohjoisessakin on kevään ensimerkkejä. Laulujoutsenet on nähty ja esimerkiksi pulmusia ja lokkeja on pohjoiseen jo palannut.

Lämpimillä paikoilla alkaa Salovaaran mukaan näkyä ensimmäisiä hyönteisiä. Nokkosperhoset ja sitruunaperhoset ovat alkaneet herätä kevääseen. Tämän lisäksi leppäkerttuja voi näkyä jo luonnossa. Kekomuurahaiset ovat myös aktivoituneet keoissaan.

Lämpimämpää kuin edelliskeväänä

Birdlife Suomen suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi kertoo pihoissa näkyvän nyt runsaasti punarintoja.

– Punarintamuutto on ihan nyt parin viime päivän aikana käynnistynyt. Hangossa oli lauantaina 80 havaintoa. Rysähtivät kerralla paikalle.

Lehtiniemi ennustaa, että lähipäivinä alkaa näkyä rastaita. Erityisesti mustarastas on tekemässä muuttoa ja hakeutuu hyvin mielelllään piharuokinnoille.

Kevään etenemisessä ei ole Antti Salovaaran mukaan mitään tavallisesta poikkeavaa. Edelliskevääseen verrattuna on kuitenkin paljon lämpimämpää. Vuosi sitten hyinen sää jatkui pitkälti huhtikuun puolelle.

Tänä keväänä oli jo helmikuun puolivälissä lämmin jakso, jolloin kiurut ja töyhtöhyypät ehtivät muuttaa takaisin Suomeen. Kylmemmän aallon myötä kevään nopea eteneminen kuitenkin pysähtyi. Maaliskuulle tultaessa kiuruja oli silti tavallista enemmän.

– Jos Etelä-Suomessa menee mille tahansa peltoaukealle, voi siellä kuulla kiurun laulun. Sananlaskussa sanotaan, että kuu kiurusta kesään, mutta ei se taida ihan pitää paikkansa tänä päivänä, Birdlifen Lehtiniemi toteaa.