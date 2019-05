Yhä useamman toiveissa parempi arvosana – Ylioppilaskokeiden tarkistuspyynnöt räjähtivät käsiin

Ylioppilaskokeista tehtyjen tarkistusarvostelupyyntöjen määrä on kasvanut rajusti viime vuosina. Perjantai-iltapäivään mennessä ylioppilastutkintolautakunta oli saanut tarkistuspyyntöjä tämän kevään ylioppilaskirjoitusten osalta jo noin 2 000.

– Luku elää päivittäin, sillä joissakin lukioissa pyynnöt ovat vielä heidän kassakaapeissaan, ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä sanoo.

Luku on nelinkertaistunut vain neljässä vuodessa, sillä vielä keväällä 2015 tarkistuspyyntöjä jätettiin 470 kappaletta. Keväällä 2016 tarkistuspyyntöjen määrä nousi 736:een, vuotta myöhemmin 778:aan ja viime keväänä 1 407:ään.

Tähkä arvioi nousun syyksi sitä, että opiskelijat ovat entistä tietoisempia oikeusturvakeinoista.

– Merkittävä osa hylätyn arvosanan saaneista haluaa vielä kokeilla tätä keinoa ylioppilaaksi pääsemiseksi. Myös arvosanojen käyttäminen opiskeluvalinnassa vaikuttaa.

Ylioppilastutkintolautakunnan aktuaarin Alex Hellstenin mukaan tänä keväänä eniten tarkistuspyyntöjä on tehty pitkästä englannista ja äidinkielestä.

Rahat voi saada takaisin, jos...

Jos abiturientti on kokenut, että hänen ylioppilaskokeensa arviointi on virheellinen, hänen on ollut mahdollista hakea lautakunnalta tarkistusarvostelua. Tarkistuspyyntö maksaa 50 euroa per koe, mutta summan saa takaisin, jos tarkistusarvostelu johtaa muutokseen.

– Viime keväänä 76 prosenttia pyynnöistä ei johtanut muutokseen, arvosanamuutoksia oli 18 prosenttia ja pistemuutoksia 5,5 prosenttia, Hellsten kertoo.

Sitä riskiä ei ole, että arvosana tai pistemäärä laskisi tarkistusarvostelussa.

Pelkkä halu saada laudatur ei enää riitä

Tähän asti tarkistuspyyntö on kohdistettu tiettyyn kokeeseen eikä syytä ole tarvinnut eritellä. Tämä kuitenkin muuttuu jo tulevana syksynä, kun siirrytään oikaisumenettelyyn. Lakimuutoksen jälkeen pyynnössä täytyy yksilöidä ja perustella, mikä mahdollinen virhe arvostelussa on tehty. "Olisin halunnut laudaturin, voiko asialle tehdä vielä jotakin" -perustelut eivät siis jatkossa enää kelpaa.

– Erona aikaisempaan on myös se, että kokelas pääsee itse näkemään koesuorituksensa. Lisäksi kokelas tai hänen huoltajansa voi tehdä itse oikaisupyynnön. Enää ei siis tarvita koulua pyynnön valmisteluun, Tähkä toteaa.

50 euron maksun periaatteet pysyvät ennallaan.

Tähkän mukaan muutoksen taustalla on se, että koko ylioppilastutkintoa koskeva lainsäädäntö on uudistettu. Oikaisupyyntö on opiskelijalle oikeusturva-asia.

– Ei ole kuitenkaan perusteltua, että niitä tehdään sillä perusteella, että jos sieltä sattuisi tulemaan parempi arvosana.

Kevään ylioppilastutkintoon ilmoittautui 40 271 kokelasta, mikä on runsaat 600 vähemmän kuin viime keväänä.

Ylioppilaskokeiden tulokset julkistettiin tänä keväänä 15. toukokuuta.