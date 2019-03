Yhä useampi 17-vuotias pyrkii auton rattiin – lupakäsittely ruuhkautui: "Pulassa ollaan"

Ajokortin ikäpoikkeuslupien käsittely on pahasti ruuhkautunut liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa. 17-vuotiaiden ikäpoikkeuslupia on myönnetty uuden lain voimaantulon jälkeen yli 2 000, ja jonossa hakemuksia on nyt noin 2 900.

– Pulassa ollaan, myöntää erityisasiantuntija Henna Antila Traficomista.

Antilan mukaan käsittelyresursseja on nyt lisätty.

Vaikka syksystä lähtien hakemusinto on kasvanut, on suuruusluokka yllättänyt.

– Hakemuksia tulee koko ajan sisään noin 1 000 kappaleen kuukausivauhtia. Tällä hetkellä käsitellään joulukuun puolivälin tienoilla saapuneita hakemuksia. Lupakäsittely ei ole mikään automaatio vaan lähes puolet hakemuksista on lisäksi sellaisia, joihin joudumme pyytämään lisäselvityksiä.

Ikäpoikkeuslupien määrä kertoo sen, kuinka moni nuori on saanut tai saamassa ajokortin jo 17-vuotiaana.

Viime kesänä voimaan tullut ajokorttiuudistus kevensi ajokortin saamisen ehtoja. Ennen uudistusta ajokortin saaminen alaikäisenä vaati painavia syitä, mutta nyt tilanne on liki päinvastainen. Hakemus hylätään hyvin harvoin ja silloin syynä on se, etteivät hakuehdot täyty.

– Kielteisiä päätöksiä on tähän mennessä tehty reilu 30 kappaletta.

Pitkä koulumatka tai harrastus

Yleisin syy ajokortin saamiseen alaikäisenä on pitkä koulumatka huonoilla julkisilla yhteyksillä. Seuraavina tulevat työnteko ja työharjoittelut. Myös tavoitteellinen harrastaminen on voinut olla ikäpoikkeusluvan saamisen syynä.

Kortin voi saada alaikäisenä, mikäli koulumatka kestää bussilla yli tunnin suuntaansa tai matkaan liittyy poikkeuksellisen pitkiä odotusaikoja.

– Hakemuslomaketta muutettiin joulukuussa siten, että entistä selkeämmin kysytään sekä alku- että päätepiste. Tarkastamme myös, että matka-aika täyttyy. Jokainen hakemus tutkitaan yksityiskohtaisesti, Antila kertoo.

Jotta ajokortin saa, pitää kulkemisen liittyä nuoren omaan tarpeeseen, ei esimerkiksi vanhempien kauppamatkoihin. Poikkeuksiakin tähän saatetaan tehdä.

– Jos esimerkiksi ajokorttitilanne perheessä on muuttunut sairastumisen tai muun terveyssyyn takia, voidaan lääkärinlausuntojen perusteella tehdä poikkeuksia.

Antila kumoaa käsityksen, että ikäpoikkeuslupia haettaisiin erityisesti syrjäisille seuduille. Vaikka alueellista tilastointia ei tehdä, tulee Antilan mukaan hakemuksia koko Suomesta.

Ikäpoikkeuslupa voidaan myöntää kolme kuukautta ennen 17-vuotispäivää ja kuljettajan tutkinnon voi suorittaa, kun on täyttänyt 17 vuotta.

Hakemusruuhkaa lisää se, että yhä useampi opettelee ajamaan opetusluvalla. Viime vuonna haettiin 27 000 ajo-opetuslupaa, joista yli 70 prosenttia tehtiin lakimuutoksen jälkeen.

– Samat käsittelijät käsittelevät sekä ikäpoikkeusluvat, ajo-opetusluvat että taksin kuljettajien luvat.