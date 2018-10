Yhä useampi koululainen liikkuu vähintään tunnin päivässä – vähän liikkuvia on tutkimusten mukaan eniten ammattiin opiskelevien joukossa

Vähän liikkuvien lasten ja nuorten osuus on pienentynyt Suomessa. Uusimmat tutkimustulokset lasten ja nuorten liikunnasta Suomessa julkaistaan maanantaina Kansallisessa liikuntafoorumissa Seinäjoella.

Jyväskylän yliopisto toteuttaa Suomessa WHO-Koululaistutkimusta ja Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen -tutkimusta (LIITU). Näiden kyselytutkimusten tulosten perusteella liikuntasuositus toteutuu entistä useammalla koululaisella ja vähän liikkuvien osuus ikäryhmästä on pienentynyt vuosina 2002–2018.

Lasten ja nuorten liikuntasuosituksen mukaisesti vähintään tunnin päivässä kertoo liikkuvansa yhä useampi 11–15-vuotias koululainen. Pojilla suosituksen täyttävien osuus on noussut 18 prosentista 35 prosenttiin ja tytöillä 12 prosentista 29 prosenttiin.

– Liikuntasuosituksen täyttymistä voidaan pitää hyvänä mittarina lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta, koska päivittäisellä fyysisellä aktiivisuudella on suuri merkitys hyvinvoinnille ja terveydelle, terveyden edistämisen tutkimuskeskuksen johtaja Sami Kokko Jyväskylän yliopistosta kertoo LIKES-tutkimuskeskuksen tiedotteessa.

Kokonaisaktiivisuus yhä heikko

Vähän liikkuvia on tutkimusten mukaan kaikissa ikäryhmissä, mutta kaikkein eniten ammattiin opiskelevien joukossa. Toimintarajoitteita kokevien lasten ja nuorten joukossa liikuntasuositus toteutuu harvemmin ja heidän joukossaan on muita enemmän vähän liikkuvia.

– Vaikka Tuloskortissa onkin positiivisia signaaleja, on muistettava, että kokonaisaktiivisuus on Suomessakin yhä heikolla tasolla. Ratkaisujen löytäminen lasten ja nuorten liikkumiseen on tärkeää heidän hyvinvointinsa ja myös tulevaisuuden työ- ja toimintakykynsä kannalta, tutkimusjohtaja Tuija Tammelin LIKES-tutkimuskeskuksesta muistuttaa.

Tuloskortti 2018 on Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmän kokoama kooste lasten ja nuorten liikuntaa koskevista uusimmista tutkimustuloksista. Siinä lasten ja nuorten liikuntaa katsotaan 11 osa-alueen kautta. Tuloskortti on suunnattu erityisesti kuntapäättäjille.