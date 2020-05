Yhä useampi kuski kaahaa kamoissa – maanantaina Jyväskylässä jäi kiinni yhtä aikaa kaksi huumeissa ajanutta autoilijaa

Jyväskylässä jäi maanantaina aamupäivällä yhtä aikaa kaksi huumeiden vaikutuksen alaisena ajanutta kuskia. Liikennepoliisiyksikön partiota vastaan tuli Ysitiellä kaksi ajoneuvoa, joiden molempien nopeudeksi mitattiin 119 kilometriä tunnissa. Alueen nopeusrajoitus oli 70 kilometriä tunnissa.

Partio näki aiheelliseksi tehdä molemmille pysäytetyille kuskeille huumepikatestin. Molempia kuljettajia epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta ja koska heillä kummallakaan ei ollut ajo-oikeutta, myös kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.

Jyväskylässä on jäänyt tänä vuonna kiinni reilusti enemmän huumeiden vaikutuksen alaisena ajaneita kuin perinteisiä alkoholia nauttineita rattijuoppoja.

Sisä-Suomen poliisin tiedotteen mukaan Jyväskylässä on ollut tänä vuonna huhtikuun loppuun mennessä 69 epäiltyä rattijuopumusta, joissa vaikuttavana aineena on ollut alkoholi. Alkoholi ja muu huumaava aine -yhdistelmällä epäiltyä rattijuopumusta on puolestaan 9. Rattijuopumusepäily, jossa on vain muu huumaava aine, ei alkoholia lainkaan, on ollut tähän mennessä 133. Yhteensä epäiltyjä rattijuopumustapauksia on ollut 211.

Viime vuonna epäiltyjä rattijuopumuksia oli Jyväskylässä vastaavaan aikaan yhteensä 156.