Yhä useampi lapsi on päiväkodissa iltaisin ja viikonloppuisin – hoitotarvetta on myös joulunpyhille, mutta päiväkodit ovat auki vaihtelevasti

Yhä useampi lapsi on nykyisin vuorohoidossa eli hoidossa myös iltaisin ja viikonloppuisin. Vuonna 2016 tehdyn selvityksen mukaan vuorohoidossa oli lapsista noin seitsemän prosenttia. Tarkkaa tilastoa tämänhetkisestä tilanteesta ei ole, mutta Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikkö kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen arvioi määrän nousseen jonkin verran.

Jyväskylässä vuorohoidossa on ollut tänä syksynä hieman alle 500 lasta eli noin yhdeksän prosenttia lapsista.

– Vuorohoidon tarve on lisääntynyt viime vuosina erityisesti kaupan aukioloaikojen pidentymisen jälkeen, kertoo STT:lle Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuksen palvelujohtaja Tarja Ahlqvist.

Myös Oulussa ilta- ja viikonloppuhoidon tarve on kasvanut, sanoo varhaiskasvatusjohtaja Ulla Rissanen.

Helsingissä on vuorohoidossa kaikkiaan noin 650 lasta. Helsinkiläisessä Puotinharjun päiväkodissa vuorohoidontarve on pysynyt suurin piirtein samana viime vuosina.

– Hakijoita on päiväkoti Puotinharjuun enemmän kuin on vapaita paikkoja, päiväkodin johtaja Jani Koljonen toteaa.

Jopa jouluna on hoidontarvetta

Aukioloaikojen vapautumisen myötä myös joulusta on tullut yhä useammalle työaikaa. Päiväkodit ovat kuitenkin jouluna auki vaihtelevasti. Oulussa päiväkodit pysyvät suljettuna.

– Kiinniolo on ollut aina käytäntönä joulunpyhät. Yksittäisille perheille, jotka tarvitsevat hoitoa, korvataan hoitaja kotiin, varhaiskasvatusjohtaja Rissanen kertoo.

Helsingissä perheiden hoidontarve joulun sekä vuodenvaihteen osalta kartoitetaan kyselyllä.

– Perheiden ilmoitusten ja edellisten vuosien kokemusten perusteella vuorohoidon tarve joulunpyhien aikaan on vähäistä, Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan pedagoginen asiantuntija Outi Kakkonen sanoo.

– Järjestämme kaikille hoidontarvitsijoille tarvittaessa päivähoitoa.

Sen sijaan Jyväskylässä Tapiolan päiväkoti on avoinna kaikkina vuoden päivinä, ja hoitoa on tarjottu useita vuosia tarvittaessa myös joulun aikaan.

– Usein jouluaattoiltana tai jouluyönä ei ole tarvetta, mutta muina joulun päivinä tarvetta esiintyy säännöllisesti, Ahlqvist kertoo.

Toisissa kunnissa haasteena suuri lapsimäärä, toisissa pieni

Kuntaliiton kehittämispäällikkö Lahtisen mukaan vuorohoidon järjestämisen haasteet vaihtelevat paljon eri alueiden välillä. Toisaalla ongelmia aiheuttaa suuri hakijamäärä.

– Keväällä saattaa tulla eteen tilanteita, että lapselle ei löydy vuorohoitopaikkaa lähimmästä vuorohoitopäiväkodista. Silloin etsitään vaihtoehtoja muiden asuinalueiden päiväkodeista, Alqhvist kertoo.

Alhqvistin mukaan keväällä on pulaa paikoista, koska vanhemmat palaavat työhön tai opiskelemaan hoitovapaan jälkeen usein juuri tuolloin.

– Syksyllä paikkoja on vapaana enemmän kuin keväällä, koska niitä vapautuu kouluun siirtyviltä lapsilta.

Vuorohoidon järjestäminen saattaa olla hankalaa myös tapauksissa, joissa lapsia alueella on vain vähän tai tarvetta esiintyy todella vaihtelevasti. Lahtinen arvioi, että vähäisen ja hajanaisen lapsimäärän aiheuttamat haasteet tulevat vastaisuudessa vain lisääntymään.

– Lasten määrä varhaiskasvatuksessa on edelleen kasvussa, vaikka lasten määrä valtakunnantasolla vähenee. Mikäli ennusteet syntyvyyden osalta pitävät paikkansa, niin tietysti myös varhaiskasvatuksessa lasten määrä tulevaisuudessa väistämättä vähenee.

Lahtisen mukaan monissa kunnissa joudutaan nyt pohtimaan näitä asioita. Hän sanoo ratkaisujen olevan hyvin paikallisia ja kuntakohtaisia, sillä lapset eivät vähene tasaisesti.

Pula pätevistä työntekijöistä

Lahtinen huomauttaa, että varhaiskasvatuksen järjestäminen on hyvin erilaista kuin esimerkiksi perusopetuksen, jonne lapset tulevat yhteisen lukujärjestyksen mukaan.

– Lapset osallistuvat varhaiskasvatukseen hyvin epäsäännöllisesti ja käyttävät palvelua hyvin erilaisina aikoina.

Yksi suurimmista varhaiskasvatuksen haasteista on tällä hetkellä pula pätevistä työntekijöistä.

– Kelpoisten työntekijöiden saatavuuden osalta ollaan haastavassa tilanteessa. On paikkakuntia joissa on todella vaikeaa heitä saada. Tällä hetkellä erityisen huolestuttava tilanne on ruotsinkielisten työntekijöiden tilanne Etelä-Suomen alueella, Lahtinen toteaa.