Yhä useampi suomalainen tarvitsee konsulipalveluita ulkomailla – useimmiten neuvot riittävät

Suomen ulkomaanedustustojen ja ulkoministeriön konsulipalveluiden kysyntä jatkaa kasvuaan, kertoo ulkoministeriö.

Viime vuonna kirjattiin reilut 75 200 konsulipalvelutapahtumaa, kun edellisvuonna vastaava luku oli noin 67 400.

Suomen ulkomaanedustustot ensisijaisesti neuvovat ja auttavat asiakasta edistämään itse asiaansa. Lisäksi edustustot palvelevat ulkomailla hätään joutuneita suomalaisia.

Useimmiten neuvonta riittää asian ratkaisemiseksi, mutta monet tapaukset vaativat myös ulkoministeriön tai edustustojen toimia.

Ministeriön mukaan yleisimmin apua tarvitaan, kun passi on vanhentunut tai kadonnut tai yhteydenottajalla on jokin muu matkustusasiankirjoja koskeva ongelma. Uusia passeja myönnettiin viime vuonna edustustoissa lähes 18 000, mikä on hieman vähemmän kuin edellisvuonna. Henkilökortteja niissä myönnettiin noin 1 800.

Eniten avustustapauksia Espanjassa

Kuolemantapauksia käsiteltiin edustustoissa ja ministeriössä viime vuonna yhteensä 572. Konsuliapua tarvitsi myös 427 ulkomailla sairastunutta tai onnettomuuteen joutunutta sekä 147 rikoksen uhriksi joutunutta matkaajaa. Lisäksi edustustot avustivat 273:a ulkomailla pidätettyä tai vangittua suomalaista.

Eniten avustustapauksia oli Espanjassa, yhteensä 676. Virossa tapauksia oli vajaat 200, kun Thaimaassa, Ruotsissa ja Saksassa niitä oli kussakin toista sataa.

Matkustusilmoituksia ulkoministeriölle teki viime vuonna runsaat 241 000 suomalaista. Heille lähetettiin matkustusilmoitusjärjestelmän kautta tietoja ja toimintaohjeita 92 kriisitilanteessa. Valtaosa liittyi luonnonmullistuksiin, mutta lisäksi tiedotteita lähetettiin muun muassa terrori-iskuista ja onnettomuuksista.