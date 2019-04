Yhdysvallat ei halua sitoutua sopimuksiin, Venäjältä ei irtoa tietoa – suurvallat jarruttavat työtä Suomen johtamassa neuvostossa

Yhdysvallat ja Venäjä ovat jarruttaneet Arktisen neuvoston musta hiili ja metaani -työryhmän työtä Suomen puheenjohtajuuskauden lopulla.

– Yhdysvallat katsoo, että he eivät halua sitoutua yhteiseen tavoitteeseen, vaikka he tekevät aktiivisesti työtä päästöjen vähentämiseksi. Venäjältä taas ei ole saatu päivitettyä tietoa päästöistä, vaikka sielläkin on toteutettu ja toteutetaan toimia päästöjen vähentämiseksi, kertoo musta hiili ja metaani -työryhmän puheenjohtaja, johtaja Mikael Hildén Suomen ympäristökeskuksesta.

Venäjältä viimeisimmät mustan hiilen päästötietoarviot ovat vuodelta 2013. Tiedonsaantia on vaikeuttanut muun muassa arktisten alueiden hallinnon muuttuminen.

– Jonkun verran tietoa esimerkiksi öljy- ja kaasukenttien soihduttamisen päästöistä saadaan satelliittien kautta. Viimeisimpien tietojen mukaan näyttäisi siltä, että soihduttamisen päästöjen vähenemisestä on toivoa, Hildén huomauttaa.

Venäjällä soihduttaminen öljyntuotannossa on suuri mustan hiilen päästölähde.

Muissa arktisissa maissa päästöt vähentyneet

Arktisten suurvaltojen jarruttamisesta huolimatta myös myönteistä kehitystä on tapahtunut. Arktisen neuvoston jäsenmaiden enemmistön mustan hiilen päästöt ovat kääntyneet laskuun.

– Liikenne on merkittävä päästölähde ja siellä dieselautojen päästöjen vähentämisellä on ollut merkittävä vaikutus. Myös laivaliikenteen päästöjen vähentämisestä käydään kansainvälisiä keskusteluja, sanoo Hildén.

Suomessa keskeinen päästölähde on puunpoltto tulisijoissa.

– Suomessa pienpoltosta olisi saatavissa päästövähennyksiä, mutta Suomi on ampunut itseään jalkaan eikä ole asettanut tiukkoja päästövaatimuksia esimerkiksi saunojen tulisijoille. Monissa muissa maissa on tiukemmat määräykset pienpoltolle, huomauttaa Hildén.

Hildénin mukaan pienpolttoon on saatavissa jo varsin puhtaasti palavia tulisijoja. Sitä pitäisi vaatia kaikilta uusilta tulisijoilta.

– Puhtaammin palavat tulisijat ovat toki hieman kalliimpia, hän huomauttaa.

Venäjällä kiinnostavat terveysvaikutukset

Musta hiili on pöydällä myös Pietarin arktisessa foorumissa tiistaina ja keskiviikkona, vaikka Pietarin kokous ei liity Arktisen neuvoston toimintaan. Pietarissa Hildénin johdolla keskustellaan muun muassa laivaliikenteen ja vanhojen polttolaitosten mustan hiilen päästöistä.

Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö osallistuu tiistaina Arktiseen foorumiin ja tapaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin. Niinistö on useissa yhteyksissä korostanut mustan hiilen päästöjen vähentämisen tärkeyttä.

Venäjällä mustan hiilen päästöjen rajoittamiseen kannustavat terveysvaikutukset.

– Venäjällä se on kortti, jolla voidaan pelata ja edetä. Ilmansaasteet ovat Venäjällä ongelma, ja puuttumalla ilmansaasteisiin merkittävällä tavalla vähennetään myös mustan hiilen päästöjä, sanoo Hildén.

Päästöjen vähentämisellä nopeat vaikutukset

Arktisen alueen lämpenemisestä arviolta 20–25 prosenttia aiheutuu mustan hiilen päästöistä. Kolmasosa mustan hiilen lämmittävästä vaikutuksesta aiheutuu Arktisen neuvoston jäsenmaiden omista mustan hiilen päästöistä.

Mustan hiilen päästöjen vähentäminen tuottaa nopeasti tulosta. Nokipöly ilmaan päästyään laskeutuu varsin nopeasti maahan. Lumi- ja jääpeitteisillä pinnoilla se kiihdyttää sulamista ja edesauttaa lämpenemistä.

– Kun päästöt saadaan vähenemään, myös laskeumat vähenevät välittömästi, sanoo Hildén.