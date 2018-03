Yhteishaku lukioihin ja ammattikouluihin houkutteli yli 70 000 hakijaa

Yhteishaku toisen asteen koulutukseen houkutteli melkein 72 000 hakijaa. Haettavana oli yhteensä vajaat 80 000 aloituspaikkaa. Yhteishaku päättyi tiistaina.

Opetushallitus kertoo, että hakijoista 52 prosenttia haki ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen ja 48 prosenttia lukioon.

Lukiopaikkoja koko maassa on tarjolla lähes 38 000, joista noin 2 700 on ruotsinkielisissä kouluissa. Aloituspaikkoja ammatillisessa koulutuksessa on vajaat 42 000, joista 1 850 ruotsinkielisiä.

Oppilaitokset julkistavat opiskelijavalinnan tulokset aikaisintaan 14. kesäkuuta. Koulutukseen valittujen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 28. kesäkuuta.