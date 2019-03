Yhtenä päivänä rikollisuutta, seuraavana uhka kansalliselle turvallisuudelle – tunnettu Venäjä-tutkija kehottaa suomalaisia varovaisuuteen

Eräänä päivänä gangsterit marssivat intialaisen liikemiehen tiloihin Venäjällä ja vaihtoivat lukot. Liikemies lahjoi paikallisen poliisipäällikön, ja seuraavana päivänä tila oli taas hänen. Kun gangsterit palasivat, heillä oli mukanaan oikeuden paperi, jonka mukaan heillä oli oikeus ottaa tilat haltuunsa maksuna velasta. Tämä oli hankalammin hoidettavissa, mutta onnistui, koska liikemiehellä oli valmis suunnitelma, suhteet ja rahat.

Tarinan kertoo kansainvälisesti tunnettu Venäjä-tutkija, brittiläinen tohtori Mark Galeotti. Hän vierailee parhaillaan Suomessa markkinoimassa suomeksi ilmestyvää kirjaansa Voima ja valta – Venäjän mafia Kremlin suojeluksessa, jonka suomalainen kustantaja on Docendo. Tarinan intialaistaustainen liikemies on hänen konsultointiasiakkaansa.

Tarina kertoo, mihin suomalaistenkin yrittäjien on hyvä valmistautua, jos mielivät tehdä bisnestä Venäjällä. Toisin sanoen, pitää olla suunnitelma, mitä tehdään, jos pahin toteutuu.

– On epätodennäköistä, että ulkomaalainen tulisi Venäjällä ammutuksi tai pommitetuksi. Nyt rahasi varastetaan oikeuden määräyksellä, ei aseella uhaten, Galeotti toteaa keskiviikkona Uutissuomalaisen haastattelussa.

Hänen ensimmäinen ohjeensa suomalaisille yrityksille Venäjälle onkin ”ole varovainen, kenen kanssa teet bisnestä”.

Suomi–Venäjä-suhde kukoistaa alamaailmassa

Venäläinen mafia ei valloittanut maailmaa, kuten 1990-luvulla pelättiin. Tämä ei Mark Galeottin mukaan kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö venäläisellä järjestäytyneellä rikollisuudella olisi lonkeroitaan ympäriinsä, Suomessakin. Suomen ja Venäjän suhteet ovat kautta aikain olleet läheiset, ja tämä pitää paikkansa myös alamaailmassa.

– Venäläinen järjestäytynyt rikollisuus ei ole vaatimassa suojelurahaa suomalaisilta kioskeilta eikä myy kadunkulmassa huumeita. Sen sijaan sillä on varmasti hyvät yhteydet suomalaisiin jengeihin, jotka hyödyntävät venäläisen järjestäytyneen rikollisuuden palveluita, olipa se huumeiden salakuljetusta sisään tai varastettujen autojen salakuljetusta ulos, tai olipa se venäläisen jengin rahan pesemistä Suomessa tai suomalaisen jengirahan pesemistä Venäjällä. Kaikki tämä tekee kotimaisesta järjestäytyneestä rikollisuudesta vaikuttavamman ja vaikeammin valvottavan.

Galeottin mukaan venäläiset gangsterit tunnetaan alamaailmassa palveluntarjoajina. Yksi ydinliiketoiminnoista on juuri rahanpesu, ja Galeotti näkee, että tulevaisuudessa venäläismafia yrittää tehdä sitä entistä enemmän juuri Suomessa.

Airiston Helmi ei ollut turvallisuusuhka – välittömästi

Suomessa kannattaisi Galeottin mukaan huomioida myös se, että Venäjän valtio käyttää ajoittain järjestäytynyttä rikollisuutta tehtäviin, joihin se ei voi valtiona ryhtyä. Galeotti ei usko, että esimerkiksi Airiston Helmi oli poliisioperaation aikaan uhka Suomen turvallisuudelle. Hän uskoo yrityksen pesseen rahaa.

– Uskon, että se oli rahanpesua ja sen sellaista. Mutta venäläisten kanssa ei koskaan tiedä, saako tämän päivän likaista rahaa pesevä tulevaisuudessa koputuksen olalleen, että sinullahan on se kiinteistö Suomessa, tarvitsisimme piilopaikan eräälle henkilölle. Mikä tänä päivänä on rikollisuusongelma, voi olla tulevaisuudessa turvallisuusongelma.

Galeottin mielestä onkin hyvä, että Suomessa on ryhdytty suitsimaan EU-/eta-maiden ulkopuolisten maakauppoja. Ilman kunnon valvontaresursseja laki ei kuitenkaan kitke ongelmaa.

– Jos joku sanoo, että ”terve, olen Petrov Orenburgista, haluaisin ostaa tämän maan”, totta kai se kauppa tutkitaan. Mutta eivät venäläiset sitä niin tee. Ostajana tulee olemaan yritys Luxemburgista. Kun katsoo vähän tarkemmin, luxemburgilaisen yrityksen omistaa kyproslainen yritys, jonka omistaa brittiläinen yritys, jonka omistaa yritys Caymansaarilta. Tämä tulee valoon vain, jos sitä tutkitaan.

Sama pätee Galeottin mukaan myös EU:n lakeihin, joilla pankit on velvoitettu ehkäisemään rahanpesua. Säännöt ovat tehneet rahanpesusta Galeottin mukaan hieman kalliimpaa, mutta eivät juuri sen kummempaa.

– Usein pankkiirit toimivat uskottavuusajatuksella. Jos pankkiin tuodaan kassillinen kokaiinin tahrimia satasia, tietenkin pankki raportoi siitä eikä ota niitä vastaan. Mutta niin kauan kuin pankki voi rahanpesun paljastuttua uskottavasti sanoa ”olen shokissa, että tämä oli likaista rahaa”, se kuitenkin ottaa asiakkaan. Kukaan ei ole saanut bonuksia siitä, että on käännyttänyt kymmenen epäilyttävää asiakasta pois.

Suomalaista yrittäjää Galeotti kannustaa alun varoituksista huolimatta pyrkimään Venäjälle. Hänen mukaansa siellä on nykyisin mahdollista tehdä bisnestä myös sotkeutumatta rikollisuuteen. Lahjuksetkaan eivät ole enää pakollisia, vaan lähinnä mahdollisuus voidella byrokratian muuten kankeita rattaita.

"Putin teki maailmalle palveluksen"

Venäjän presidentin Vladimir Putinin yhteyksistä mafiaan on huhuttu paljon. Mark Galeottin mukaan on liioittelua ajatella, että Putin ohjailisi mafiaa kuin nukkemestari. Todellisuudessa kyse on hienovaraisemmasta yhteistyöstä, josta molemmat osapuolet hyötyvät.

– En usko, että gangsterit pitävät Putinista itsestään, mutta he pitävät asioiden tilasta, status quosta, hän sanoo.

– Putin teki maailmalle ja Venäjälle palveluksen, kun hän palautti vallan valtiolle. Surullista on se, että hän ei käyttänyt tilaisuuttaan todella hajottaa järjestäytynyttä rikollisuutta, vaan vain teki siitä sisäsiistin sen. Tavalliset venäläiset ovat kuitenkin nyt paremmassa turvassa.

Galeotti on toiveikas. Hänen mukaansa esimerkiksi poliisi on vähemmän korruptoitunut kuin ennen. Lisäksi ne, jotka perivät vanhemmiltaan 1990-luvulla varastetun omaisuuden, haluavat suojella omaisuuttaan laeilla.

Milloin rikollisuus sitten alkaa joutua ahtaalle?

– Sitten kun Putin lähtee. Sanoisin, että vuonna 2022, jos ei aikaisemmin. Hän on jo vanha mies, ei häntä enää huvita.