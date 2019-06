Yksi Keski-Suomen kansanedustajista "ministeristä seuraava", toinen eduskunnan ajatushautomossa – mutta miten käy Toimi Kankaanniemen?

Eduskunnassa jaettiin valiokuntapaikat virallisesti tiistaina.

Ensin täysistunnossa äänestettiin niin sanotulla "sopuvaalilla" valiokuntien puheenjohtajista ja jäsenistä. Sen jälkeen valiokunnat järjestäytyivät ja valitsivat puheenjohtajiston, keskiviikkoaamuna kokoontuvaa suurta valiokuntaa lukuun ottamatta.

Keski-Suomen kansanedustajista vaikutusvaltaisimman valiokuntapaikan sai kivijärveläinen Anne Kalmari, joka jatkaa maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajana. Kalmari toimi tehtävässä jo edellisellä vaalikaudella toukokuusta 2017 alkaen.

Lisäksi Kalmari valittiin EU-asioita käsittelevän suuren valiokunnan jäseneksi.

– Sain sellaiset paikat kuin tahdoinkin. Olen iloinen, että pääsen vaikuttamaan isoihin maaseutua koskeviin isoihin, Kalmari kommentoi tiistaina iltapäivällä.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan asioista hän nosti esiin riistanhoidon, eläinsuojelulain uudistuksen, maatalouden kannattavuuden kehittämisen sekä metsien käytön oikeutuksesta käytävän keskustelun. Kalmarin mukaan valiokunnan puheenjohtaja on ministerin jälkeen toiseksi vaikutusvaltaisin ihminen maa- ja metsätalouden asioista päätettäessä.

– Valiokunnalla on merkittävä rooli muun muassa siksi, että pelkästään biotalous on 70 miljardia euroa Suomen bruttokansantuotteesta, Kalmari sanoi.

Suuren valiokunnan suhteen Kalmarin tavoitteena on varmistaa, että Suomen "nettosaanti" Euroopan unionista on mahdollisimman suuri.

Myös kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo kertoi olevansa asemassa, jossa pääsi valitsemaan mieluisat valiokuntapaikat itselleen. Wallinheimo vaikuttaa suuressa valiokunnassa ja tulevaisuusvaliokunnassa. Muista valiokunnista poiketen tulevaisuusvaliokunta ei lähtökohtaisesti käsittele lakiehdotuksia, vaan laatii lausuntoja sekä selontekoja esimerkiksi työelämän muutoksiin liittyen.

– Tulevaisuusvaliokunta on think tank (ajatushautomo). Mennään 4–8 vuotta edellä normaalia lainsäädäntöä ja selvitetään, mihin suuntaan maailma on menossa, Wallinheimo selvitti.

Hänen mukaansa valiokuntien merkitys ei kuitenkaan ole niin suuri kuin monesti ajatellaan.

– Usein isot päätökset on tehty muualla, esimerkiksi ministerien toimesta, ja valiokunnan tehtävä on enemmän hienosäätöä.

Perussuomalaisten Toimi Kankaanniemen tilanne valiokuntapaikkojen suhteen on yhä auki. Europarlamenttiin siirtyvän Teuvo Hakkaraisen (ps.) varasijalta eduskuntaan nouseva Kankaanniemi haki tiistaina valtakirjansa ja vie sen juhannuksen jälkeen eduskuntaan tarkastettavaksi.

Hakkaraisen paikat ulkoasiainvaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan varajäsenenä eivät automaattisesti periydy Kankaanniemelle. Lisäksi Kankaanniemi arvioi, että perussuomalaisten ryhmän sisällä voidaan tehdä uusia järjestelyitä, kun eduskunnan syyskausi alkaa.

– Ehkä sieltä joku uusi paikka aukeaa minullekin, Kankaanniemi sanoi.

– Lisäksi kumpikin Hakkaraisen paikoista kiinnostaa. Valtiovarainvaliokunnan varajäsen vastaa nähdäkseni käytännössä jäsenen paikkaa.

Vuonna 1987 ensimmäistä kertaa eduskuntaan valittu Kankaanniemi piti ulkoasiainvaliokuntaa sikälikin kiinnostavana, että hän laskeskeli olleensa mukana kaikissa muissa valiokunnissa joko varsinaisena jäsenenä tai varajäsenenä.

– Valiokunta on todella merkittävä osa kansanedustajan työtä. Siellä asioihin paneudutaan ja tehdään päätöksiä, Kankaanniemi kertoi.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin SDP:n Johanna Ojala-Niemelä, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajaksi perussuomalaisten Mika Niikko ja sivistysvaliokunnan puheenjohtajaksi entinen puhemies, kokoomuksen Paula Risikko. Puolustusvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa puolestaan kokoomuksen konkariedustaja Ilkka Kanerva, ja EU-asioista vastaavan suuren valiokunnan puheenjohtajaksi nousi vihreiden Satu Hassi.

Suuri osa puolueista oli jo aiemmin kertonut valintansa valiokuntien puheenjohtajiksi ja jäseniksi. Poikkeuksena on uusi tiedusteluvalvontavaliokunta, johon ehdokkaat nimetään vasta juhannuksen jälkeen. Valiokunnan puheenjohtajan paikka menee SDP:lle.