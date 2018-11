Yksi Malesiassa pidätetyistä on perussuomalaisten kansanedustajan ex-kampanjapäällikkö – Mika Niikko kertoo tapauksen taustoista

Yksi Malesiassa pidätetyistä on perussuomalaisten kansanedustajan Mika Niikon edellisten eduskuntavaalien aikainen kampanjapäällikkö Timo Valtonen. Valtonen on myös kristillisen järjestön Joosua Mission toiminnanjohtaja.

Niikon mukaan Valtonen oli lähtenyt kuukauden mittaiselle lomamatkalle Thaimaahan ja kiertänyt sieltä lähimaita vaimonsa ja kahden ystävänsä kanssa.

– Tässä yhteydessä kävi nyt niin ikävästi, että jotkut uskonnolliset johtajat taisivat saada sen materiaalin käteen ja nostivat siitä niin suuren metelin, että heidät sitten pidätettiin, Niikko sanoo.

Poliisi takavarikoi puhelimet ja lääkityksen

Niikko keskusteli Valtosen kanssa eilen puhelimessa useaan kertaan, mutta ei ole sittemmin kuullut tästä.

– Hän soitti pidätyksen yhteydessä, kun heillä ei siinä ollut englanninkielistä tulkkia, Niikko sanoo.

– He veivät ryhmän poliisiautoon ja ottivat puhelimet pois, ja sen jälkeen ei ole kuulunut mitään.

Niikko kertoo, että poliisi oli takavarikoinut seurueen tavarat ja että Valtonen oli erityisen huolissaan lääkkeistään.

Elämäntarinaansa jakava käännytystyön tekijä

Ennen puhelinten takavarikoimista Valtonen oli julkaissut Facebook-sivuillaan kuvan poliisiauton takapenkiltä, jossa suomalaisia kuljetettiin kuulusteltavaksi.

Valtonen takapenkillä

Niikko sanoo, että seurue oli matkalla yksityishenkilöinä. Valtonen on tehnyt vastaavia matkoja aiemminkin. Niikon mukaan Valtosella on tapana jakaa vastaantulijoille elämäntarinaa siitä, miten usko on auttanut pääsemään eroon huonoista asioista.

– Timo tuo omaa uskoaan esiin joka paikassa, missä hän liikkuu ja elää. Hän on aina samalla asenteella liikkeellä, eli kertoo uskostaan ihmisille. Hänellä on ihan hyvä tarina kerrottavana.