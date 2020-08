Yksi henkilö on loukkaantunut vakavasti kilpaveneen ja huviveneen törmäyksessä Hangon edustalla – pelastustöihin hälytettiin kaksi helikopteria, Poker Run -veneilytapahtuma keskeytettiin

Kaksi venettä on törmännyt toisiinsa Hangon edustalla, kertoo Rajavartiolaitoksen alainen Suomenlahden merivartiosto tiedotteessa. Onnettomuus tapahtui Poker Run -veneilytapahtuman yhteydessä. Tapahtuma on järjestäjä Petri Järvisen mukaan keskeytetty onnettomuuden takia, ja kaikki veneet ovat palanneet Hangon itäsatamaan.

Rajavartiolaitoksen jatkotiedotteen mukaan onnettomuudessa oli osallisena yksi kilpavene ja yksi huvivene, jossa oli neljä henkilöä. Törmäyksessä on loukkaantunut kaksi henkilöä. Toinen heistä on loukkaantunut vakavasti. Molemmat loukkaantuneet olivat huviveneessä törmäyksen tapahtuessa.

– Tapahtuma on veneiden reittiajo, jonka alussa on hyvin valvottu tila, jossa yksi vene kerrallaan ajaa nopeusajoja. Nyt emme tarkalleen tiedä, miksi tämä yksi vene on törmännyt toiseen veneeseen. Emme tiedä, onko siellä kenties jokin vene ollut ylittämässä väylää vai mitä siellä on tapahtunut, Järvinen sanoo.

Onnettomuuden pelastustyöt ovat merivartioston mukaan käynnissä. Pelastustöihin osallistuu lukuisia yksiköitä Suomenlahden merivartiostosta, poliisista, pelastuslaitokselta sekä vapaaehtoisesta meripelastusseurasta.

Tehtävään on hälytetty myös lääkärihelikopteri sekä Rajavartiolaitoksen meripelastushelikopteri.