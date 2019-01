Yksi kokous maksaa yhdeltä suomalaisedustajalta 500 euroa – Anne Kalmari esittää Euroopan neuvoston komiteakokouksiin etäyhteyksiä

Jos Euroopan neuvoston komiteakokoukset järjestettäisiin etäkokouksina, säästyisi aikaa, rahaa ja ympäristöä. Näillä perusteilla kansanedustaja, Euroopan neuvoston jäsen ja sosiaali-, terveys- ja kestävän kehityksen komitean varapuheenjohtaja Anne Kalmari on jättänyt aloitteen komiteakokousten kokouskäytäntöjen muuttamisesta.

– Henkilökohtainen tapaaminen ja neuvottelut ovat edelleen tarpeen, mutta erityisesti yksittäisiä kokouspäiviä varten on turha lennättää edustajia ympäri Eurooppaa samaan kaupunkiin, Kalmari huomauttaa.

Kyse ei ole taloudellisesti pienistä summista.

– Suomalaisen komiteajäsenen kokouskulu on noin 500 euroa kokousta kohti. Me kaikki kymmenen edustajaa olemme komiteoissa mukana, ja komiteat kokoontuvat kymmenkunta kertaa vuodessa. Yhdessä komiteassa taas on kaikkiaan viitisenkymmentä jäsentä, Kalmari laskee.

Painetta kustannusten karsimiseen on jo yksin sen takia, että Venäjä ei ole huolehtinut 11,5 prosentin jäsenmaksuosuudestaan ja on nyt velkaa jo 58 miljoonaa euroa maksamattomina jäsenmaksuina.

Kalmarin mielestä etäosallistumista kannattaisi ainakin kokeilla komiteakokouksissa, jotka järjestetään yksittäisinä kokouspäivinä erillisinä varsinaisesta kokousviikosta.

– Euroopan neuvosto laajimpana ja vanhimpana Euroopassa toimivana poliittisena yhteistyöjärjestönä voisi toimia suunnannäyttäjänä modernimpien ja ympäristöystävällisempien kokouskäytäntöjen luomiseksi, Kalmari sanoo.

Hän muistuttaa, että hänellä on jo kokemusta vastaavan tyyppisistä muutoksista.

– Olin Suomen eduskunnan ensimmäinen paperittoman työpöydän käyttäjä. Nykyään paperit ovat monelta osin jo historiaa.

Kalmari ei mysökään usko niitä äänenpainoja, jotka pelkäävät demokratian murenevan.

– Päinvastoin, etäkokoukset mahdollistavat osallistumisen entistä mutkattomammin. Sen sijaan jossain määrin ymmärrän sen huolen, että etäkokoukset hiljentäisivät matkustamiseen liittyviä rahavirtoja Ranskassa, Kalmari sanoi.

Euroopan neuvosto on hallitusten välinen järjestö, joka keskittyy ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltiokehityksen edistämiseen. Järjestö perustettiin 1949, ja sillä on 47 jäsenvaltiota – siten se on esimerkiksi Euroopan unionia laajempi.