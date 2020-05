Yksi koronavirukseen liittyvä kuolema lisää – kokonaisuhrimäärä on Suomessa nyt 307

Suomessa on tiedossa 6 579 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Määrä nousi lauantaista 11 tartunnalla.

Lauantaina THL kertoi 31 uudesta tartunnasta, joista yhtä lukuun ottamatta kaikki ilmenivät Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Perjantaina THL kertoi 44 uudesta tartunnasta, ja torstaina lukema oli 50.

Lauantain jälkeen THL:n tietoon oli tullut yksi uusi koronavirukseen liittyvä kuolema. Lauantain ja perjantain päivityksissä kuolemantapauksia ei tullut THL:n tietoon yhtäkään. THL tosin huomautti tilannekatsauksessaan, ettei kaikista sairaanhoitopiireistä saada viikonloppuisin ajantasaista tietoa sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrästä ja kuolemantapauksista.

Yhteensä koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on Suomessa THL:n mukaan 307.

Tehohoidossa olevien määrä laski

Tehohoidossa oli THL:n mukaan sunnuntaina yhteensä 19 potilasta eli kaksi vähemmän kuin lauantaina. Sairaalahoidossa olevien määrä oli kasvanut vuorokaudessa kahdella. Yhteensä sairaaloissa on 106 koronaviruspotilasta. Kokonaisluvussa ovat mukana myös tehohoidossa olevat.

Suurin osa sairaalahoidossa olevista, yhteensä 93 potilasta, on THL:n tietojen mukaan Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella. Tartuntojen määrässä Helsinki on selkeä ykkönen: pääkaupungissa on kirjattu vajaat 2 500 tartuntaa. Seuraavaksi eniten tapauksia on Vantaalla (804) ja Espoossa (736).

Epidemia ei ole lisännyt Suomen kokonaiskuolleisuutta. THL:n mukaan 285 kuolonuhrista on saatavilla tarkempia tietoja, ja valtaosalla eli yli 90 prosentilla heistä oli yksi tai useita pitkäaikaissairauksia.

Koronaviruksen aiheuttamasta taudista parantuneita on THL:n keskiviikkoisen arvion mukaan noin 4 800. Testattuja näytteitä on kirjattu lähes 167 000.

Suomen koko väestöön suhteutettuna tartuntatapausten kokonaisilmaantuvuus on 119 tapausta 100 000:ta asukasta kohden.