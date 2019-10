Yksi kuollut Kuopion hyökkäyksessä – silminnäkijä Keskisuomalaiselle: "Mies löi tyttöä miekalla kaulaan ja tökki vatsaan"

Poliisit ja palomiehet on hälytetty Kuopion Leväselle kauppakeskuksen luo vakavan väkivaltarikoksen takia. Kolme ihmistä on loukkaantunut tapauksessa, jossa yhden ihmisen epäillään hyökänneen muiden kimppuun kauppakeskus Hermannissa.

Kuopion hyökkäyksen silminnäkijä kertoo Keskisuomalaiselle, että tekijänä oli nuori mies. Kauppakeskuksen yhteydessä sijaitsee Savon ammattiopisto, jossa poliisi on vahvistanut hyökkäyksen tapahtuneen.

Nuori mies miekan kanssa on käynyt tytön kimppuun koululla, missä hyökkäys on kohdistunut ilmeisesti muutamaan muuhunkin ihmiseen.

– Mies löi tyttöä miekalla kaulaan ja tökki vatsaan.

Silminnäkijän mukaan mies räjäytteli lisäksi jonkinlaisia pieniä palopommeja.

Poliisi on vahvistanut, että yksi ihminen on kuollut. Itä-Suomen poliisi kertoo Twitterissä, että oppilaitoksen tiloista on löytynyt yksi vainaja.

Keskisuomalaisen tavoittama silminnäkijä kertoi ennen kello kahta, että poliisi on käskyttänyt oppilaitoksen opiskelijat ja opettajat ulos rakennuksesta.

Poliisi on ottanut yhden epäillyn jo kiinni. Poliisit tutkivat parhaillaan kauppakeskuksen tiloja edelleen.

Alueelle on hälytetty viranomaisia laajalta alueelta. Rakennukseen on tullut myös useita palohälytyksiä ja pelastuslaitos on paikalla.

Poliisi on rajoittanut liikkumista alueella.

Keskisuomalainen seuraa tilannetta.