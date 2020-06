Yksi uusi koronaan liittyvä kuolemantapaus – kokonaismäärä väheni eilisestä Oysin kirjausvirheen takia

Suomessa on todettu yksi uusi koronaan liittyvästä kuolemantapaus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo. THL:n ilmoittama kuolemantapausten kokonaismäärä 318 on kuitenkin eilistä pienempi, koska Oulun yliopistollinen sairaala (Oys) oli kirjannut kolme kuolemantapausta liikaa. Eilen kerrottiin 320 kuolemantapauksesta.

THL:n mukaan sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on pysynyt ennallaan, 68:ssa. Tehohoidossa on nyt kaikkiaan yhdeksän potilasta, yksi vähemmän kuin sunnuntaina.

THL kertoi aiemmin, että Suomessa on todettu yhteensä 6 885 vahvistettua koronavirustartuntaa. Tartuntojen määrä on kasvanut sunnuntaista 26:lla.

Valtaosa tartunnoista on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa vahvistettujen tartuntojen määrä on 5 021. Päijät-Hämeessä ei ole todettu uusia koronavirustartuntoja viime viikon maanantain jälkeen, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä kertoo Twitterissä. Alueella varmistettuja tartuntoja on 112 ja parantuneita 99.

Koko Suomen alueella parantuneita on THL:n eilisen arvion mukaan noin 5 500.

Eniten tautitapauksia 50 - 59-vuotiaiden ikäryhmässä

Päiväkohtaisten tautitapausten määrä on vähentynyt selvästi kuukaudentakaisesta. Esimerkiksi toukokuun puolivälin jälkeen uusia tartuntoja on todettu päivässä enimmillään noin 50. Vastaavaan aikaan huhtikuussa vahvistettiin noin 50–150 päivittäistä tautitapausta.

Eniten tautitapauksia on todettu 50–59-vuotiaiden ikäryhmässä, hieman alle 1 300. Tartuntoja on varmistettu runsaasti myös 20–29- sekä 30–39-vuotiailla, hieman yli 1 200 kummassakin ikäryhmässä.

9-vuotiailla tai tätä nuoremmilla koronavirustartuntoja on todettu 198.