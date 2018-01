Yksi vai kaksi kierrosta: joko tänään tiedetään, kuka on presidentti?

Presidentinvaalien ensimmäinen kierros järjestetään tänään. Vaalihuoneistot avautuvat aamuyhdeksältä ja sulkeutuvat iltakahdeksalta. Jos äänestyspaikassa on vielä iltakahdeksalta jonoa, saavat kaikki siihen mennessä paikalle tulleet äänestää.

Tänään voi äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty postissa tulleeseen ilmoituskorttiin. Kaikkiaan äänestyspaikkoja on lähes 2 000. Oman äänestyspaikan voi tarvittaessa hakea äänestyspaikkapalvelusta, jos ilmoituskortti on päässyt hukkumaan.

Ilman henkilöpapereita ei voi äänestää, joten mukana on oltava esimerkiksi ajokortti tai sirullinen henkilökortti tai passi.

Mikäli joku ehdokas saa yli puolet annetuista äänistä, hänestä tulee presidentti. Jos näin ei tapahdu, järjestetään kahden viikon kuluttua toinen kierros.

Ennakkoäänten tulokset kerrotaan heti kello 20 jälkeen, sillä ennakkoääniä on alettu laskea jo aiemmin päivällä. Oikeusministeriö arvioi, että vaalin alustava tulos olisi selvillä illalla kello kymmenen jälkeen. Todennäköisesti jo noin tuntia aiemmin pystytään ennustamaan verraten luotettavasti, miten vaalissa käy.

Ohjeet äänestämiseen löytyvät muun muassa oikeusministeriön vaalisivustolta.

Kahdeksan ehdolla

Tuloksen valmistumisaikataulu on suorassa suhteessa äänestysvilkkauteen. Edellisten presidentinvaalien ensimmäisillä kierroksilla äänioikeuttaan on käyttänyt yli 70 prosenttia äänioikeutetuista.

Jos presidentti valitaan jo tänä iltana, astuu hän virkaansa helmikuun alusta. Jos mennään toiselle kierrokselle, aloittaa presidentti tehtävässään maaliskuun alussa.

Vaalissa on kahdeksan ehdokasta: Tuula Haatainen (sd.), Pekka Haavisto (vihr.), Laura Huhtasaari (ps.), Merja Kyllönen (vas.), Sauli Niinistö (valitsijayhdistys), Nils Torvalds (r.), Matti Vanhanen (kesk.) ja Paavo Väyrynen (valitsijayhdistys). Heidän ehdokasnumeronsa ovat nähtävillä muun muassa äänestyspaikoissa.

Mahdolliselle toiselle kierrokselle pääsee kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta.

Ennakkoon äänesti yli puolitoista miljoonaa äänioikeutettua. Tämä oli kaikkien aikojen ennätys. Erityisen ahkerasti äänestettiin Lapin, Satakunnan ja Pirkanmaan vaalipiireissä. Vähiten äänestettiin ennakkoon Ahvenanmaalla, Uudellamaalla ja Helsingissä.