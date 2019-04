Yksinäisyyttä on montaa erilaista – "Asiakkaamme kertovat, että heissä on jotain vikaa, kun kavereita ei ole"

Yksinäisyys on ahdistava tunne, joka ruokkii helposti itse itseään. Se voi olla joko määrällistä eli puhtaasti sosiaalisten kontaktien puuttumista omasta elämästä. Tai se voi olla laadullista, jolloin ihminen tuntee itsensä yksinäiseksi, vaikka elämässä olisikin muita ihmisiä.

Näin yksinäisyyttä määrittelee HelsinkiMission Näkemys-ohjelman ohjaaja Jenny Julkunen.

Jyväskylän Veturitalleilla järjestettiin perjantaina Sanoja yksinäisyydestä Vol. 2 -nimeä kantanut seminaari. Tapahtuma oli jatkoa viime vuonna järjestetylle vastaavalle tilaisuudelle, ja sen olivat järjestäneet neljä keskisuomalaista hanketta.

Seminaarissa kuultiin sanoja yksinäisyydestä aiheen parissa tavalla tai toisella työskentelevien ihmisten suusta. Puhe kietoutui eritoten yksinäisyydestä kärsivien ihmisten auttamiseen.

Sanoista tekoihin on päästy pääkaupunkiseudulla. Sosiaalialan järjestö HelsinkiMission Näkemys-ohjelman tulokset ovat olleet siellä lupaavia.

– Tutkimustemme mukaan ohjelma on todella vähentänyt siihen osallistuneiden ihmisten kokemaa yksinäisyyttä, Jenny Julkunen kertoo.

Ohjelman avulla yksinäisyyttä kokevia autetaan ymmärtämään ja lievittämään omaa yksinäisyyttään. Tämä tapahtuu ohjaamalla asiakkaita tutkimaan yksinäisyyttään ja muuttamaan omia ajatuksiaan siitä.

Yksinäisyys ei Julkusen mukaan näy ihmisestä ulospäin: kuka tahansa voi olla yksinäinen. Se kuitenkin ilmentyy sosiaalisten tilanteiden välttelynä, jonka taustalla on ihmisen ajattelu ja identiteetti itsestään.

– Asiakkaamme kertovat, että heissä on jotain vikaa kun kavereita ei ole, tai että he ovat jotenkin erilaisia ja outoja, että kukaan ei ymmärrä heitä. Tällainen ajattelu muuttuu osaksi ihmisen minäkuvaa, mikä taas johtaa sosiaalisten tilanteiden välttelyyn, Julkunen selittää.

Näkemys-ohjelmassa tämä haitallisen ajattelun kehä pyritään rikkomaan. Ohjaajat tapaavat kunkin asiakkaan viisi kertaa, ja tapaamiset nivoutuvat pyöreästi viiden eri teeman ympärille. Näitä ovat sellaiset kysymykset kuin ”kuka minä olen?”, ”mitä ajattelen itsestäni?”, ”mitä ajattelen muista?”, ”kuinka vastavuoroisia ihmissuhteeni ovat?” ja ”miten tästä eteenpäin?”.

– Asiakkaiden kanssa keskustellaan ja heille annetaan kotitehtäviä kustakin aiheesta. Ohjelman olisi tarkoitus olla eräänlainen alkusysäys yksinäisyyden lievittämiseksi ja ymmärtämiseksi. Yritämme antaa yksinäisyydestä kärsiville ihmisille työkaluja, Julkunen kertoo.

Ohjelman on käynyt loppuun asti yhteensä 50 ihmistä. Heistä 45 on osallistunut kahden kuukauden jälkeen seurantamittaukseen. Tulosten mukaan yli 70 prosenttia asiakkaista oli kokenut yksinäisyyden lieventyneen ohjelman ansiosta. Toisaalta 20 prosenttia ei kokenut minkäänlaista muutosta.

– Haasteita toki riittää. Yksinäisyys on niin monitahoinen ilmiö, että sen lievittämistä on hankala sovittaa yhteen toimintamuotoon. Lisäksi on vaikeaa löytää kullekin ihmiselle juuri se paras hetki tehdä muutoksia elämässään, Julkunen arvioi.

Yksinäisyyttä kokevien avuntarve on joka tapauksessa ylittänyt HelsinkiMission tarjonnan. Haku Näkemys-ohjelmaan on jouduttu pitämään puolet ajasta suljettuna.

Yksinäisyys monien ongelmien taustalla

Tutkimusten valossa yksinäisyys on tärkein ihmisten koettua hyvinvointia vähentävä tekijä, toteaa valtiotieteiden tohtori, professori Juho Saari Tampereen yliopistosta.

Hän tarkastelee yksinäisyyttä yhteiskunnallisesta näkökulmasta ja eri tutkimusten kautta.

Saaren mukaan yksinäisyys löytyy taustalta useissa sosiaalisissa ongelmissa, mutta tätä ei näiden ongelmien hoitamisessa juuri osata tunnistaa.

– Syy on osaltaan ammattilaisten koulutuksessa, mikä johtaa helposti yksittäisen oireen hoitamiseen, mutta kokonaiskuva hämärtyy. Kukin asiantuntija katsoo ongelmia omasta kapeasta näkökulmastaan.

Saari osoittaa syyttävää sormea myös palveluiden tuotteistamiseen, josta hän nostaa esimerkiksi suonensisäisiä huumeita käyttävien korvaushoidot.

– Siinä ostetaan pilleri kitalakeen, mutta ei sitä yhteisöä, joka hoitaisi yksilön.

– Lisäksi yhteiskunnan rahoitus kohdistuu vakiintuneille järjestöille, eikä siellä oikein ole sellaista tahoa, joka keskittyisi hoitamaan ihmisten yksinäisyyttä. HelsinkiMissio ja Vanhustyön keskusliitto ovat tosin hyviä ituja, Saari tuumii.

Hän lisää, että yksinäisyyden vaikutus on myös todettu objektiivisilla mittareilla löytyvän muun muassa osteoporoosin kaltaisten sairauksien taustalta.

– Tilastollinen yhteys on olemassa, mutta vaikutusmekanismi on epäselvä, Juho Saari sanoo.