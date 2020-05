Yksin asuvien määrä kasvoi jälleen – yli 1,2 miljoonaa suomalaista asuu yksin

Yksin asuvien määrä kasvoi edelleen Suomessa viime vuonna, kertoo Tilastokeskus. Yksin asuminen on lisääntynyt erityisesti nuorten ja iäkkäiden keskuudessa.

Edelliseen vuoteen verrattuna yksin asuvien määrä kasvoi noin 30 000:lla. Viimeisten kymmenen vuoden aikana yksin asuminen on kasvanut eniten alle 30-vuotiailla ja yli 65-vuotiailla.

Kaikkiaan yli 1,2 miljoonaa suomalaista asuu yksin. Tämä on lähes puolet kaikista Suomen asuntokunnista, joita oli viime vuoden lopussa 2,7 miljoonaa. Vain vajaassa neljänneksessä asuntokunnista asuu enemmän kuin kaksi ihmistä.

Yli 75-vuotiaista melkein joka toinen asuu yksin.

Yksin asuminen vähentynyt ainostaan keski-ikäisillä

Nuorten keskuudessa yksin asuminen on yleisempää miehillä, iäkkäistä yksin asuvista puolestaan valtaosa on naisia.

Kymmenessä vuodessa yksinasujien määrä on vähentynyt ainoastaan 45–54-vuotiaissa.

Eniten yksin asuminen on lisääntynyt 70–74-vuotiaiden keskuudessa, jopa 55 prosenttia vuoteen 2009 verrattuna. Kaikkiaan yli 70-vuotiaita yksinasujia oli viime vuonna noin 74 000 enemmän kuin kymmenen vuotta aikaisemmin.

Yksinasuvia naisia on sekä määrällisesti että suhteellisesti eniten yli 75-vuotiaissa. Yli 75-vuotiaista naisista yksin asuu 59 prosenttia, miehistä vain 29 prosenttia.

Yksin asuminen on lisääntynyt merkittävästi myös alle 30-vuotiaiden keskuudessa. Vuonna 2009 alle 30-vuotiaista 20 prosenttia asui yksin, kun viime vuonna yksin asuvien osuus ikäryhmästä oli 27 prosenttia. Tilastokeskuksen mukaan kasvua selittänee vuonna 2017 voimaan tullut asumistuen muutos, minkä jälkeen alle 30-vuotiaiden yksin asuminen on koko ajan yleistynyt.

Yksin asuvia miehiä on yksin asuvia naisia enemmän sekä määrällisesti että suhteellisesti ikäryhmässä 25–54. Miesten osuus on suurin 25–29-vuotiaissa, joista yksin asuu 37 prosenttia. Saman ikäisistä naisista yksin asuvia on noin joka neljäs.