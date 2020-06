Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimus hyväksyttiin – kiky-tunnit poistuvat ja palkkaero kuntasektoriin verrattuna pienenee

Yksityisen sosiaalipalvelualan työmarkkinaosapuolet ovat hyväksyneet alkuviikolla saavutetun neuvottelutuloksen. Työntekijäpuolta edustavat SuPer, Tehy ja Erto kertovat, että sosiaalipalvelualalla palkkaeroa pienennetään kuntasektoriin nähden ja kiky-tunnit poistuvat.

Järjestöjen mukaan ratkaisun myötä kaikki palkankorotukset tulevat yleiskorotuksina ja alarajakorotuksina, ei paikallisesti sovittavina erinä. Sopimuksen yleiskorotus on elokuun alusta 1,3 prosenttia ja ensi vuoden heinäkuun alusta 1,5 prosenttia. Lisäksi syyskuusta 2021 nostatetaan vähimmäispalkkatasoa alarajakorotuksina, joiden kustannusvaikutus on noin 0,6 prosenttia. Uusi työehtosopimus on voimassa huhtikuun 2022 loppuun saakka.

– Alarajakorotusten vuoksi alan vähimmäispalkkataso nousee reilusti, ja ratkaisun ansiosta eroa kuntapuolen palkkatasoon pienennetään, työntekijäjärjestöt sanovat tiedotteessa.

– Tehtävän vaativuus tullaan jatkossa huomioimaan työpaikoilla laajemmin, ja palkkauksen avoimuutta parannetaan.

Hyvinvointiala Halin mukaan ratkaisu perustuu tes-kierroksen yleiseen linjaan, mutta nostaa silti merkittävästi toimialan kustannuksia sopimuskauden aikana.

– Palkkausjärjestelmää kehitettiin kannustavaan suuntaan selkeyttämällä etenkin tehtäväkohtaisen lisän kriteeristöä, Hali kuvailee omassa tiedotteessaan.

Kiky koettu epäreiluna

Tehystä kerrotaan, että kiky-tuntien poistaminen oli iso kysymys. Nyt hyväksytyn sopimuksen mukaan kiky-tunnit poistuvat elokuun lopusta alkaen ilman kompensaatiota.

– Työajan pidentäminen ilman korvausta on koettu hyvin epäreiluna, ja kiky-tuntien poistumisesta käytiin tiukat neuvottelut, Tehyn lakimies Mirja Kinnunen kuvailee tiedotteessa.

Järjestöjen mukaan uusi sopimus rajoittaa myös määräaikaisten lyhyiden työsopimusten aiheetonta käyttöä.

Sosiaalipalvelualalla on ollut paljon epätyypillisiä työsuhteita.