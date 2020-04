Ylä-Savossa sijaitsevassa vanhusten hoivakodissa useita koronavirustartuntoja – asukkaista kolme menehtynyt

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella sijaitsevassa vanhusten hoivakodissa on todettu useita laboratoriovarmistettuja koronavirustartuntoja, kertoo Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä tiedotteessaan.

Tartuntoja on todettu sekä yksikön asukkailla että henkilökunnalla. Hoivakodin hyvin iäkkäistä asukkaista kolme on menehtynyt koronavirukseen liittyen.



Tartunnan saaneet ovat eristettyinä ja altistuneet on kontaktoitu ja asetettu karanteeniin. Tartuntaketjut ovat tiedossa.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä ei anna asiasta tarkentavia lisätietoja hoivakodin toiminnan turvaamiseksi ja erityisesti sairastuneiden ja tartunnalle altistuneiden henkilöiden yksilönsuojaan vedoten.