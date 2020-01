Ylöjärven sukeltaja löytyi elossa – pintaan nouseminen kestää vielä tunteja

Pirkanmaan pelastuslaitos kertoo, että Ylöjärven Viljakkalassa Haverin kaivoksessa kadoksissa ollut sukeltaja on löytynyt. Pelastuslaitoksen sukeltajat ovat saaneet näköyhteyden sukeltajaan ja tämä on paraikaa nousemassa pintaan noin 15 metrin syvyydessä. Nouseminen kestää kuitenkin vielä noin kello 20 saakka, jotta kehoon kertyneet kaasut saadaan poistumaan elimistöstä, eikä niistä aiheudu sukeltajalle vaaraa. Sukeltaja oli sukeltamassa 35–80 metrin syvyydessä. Paikalla on ensihoitohenkilöstöä ja lääkintähelikopteri.