Yle: Avi otti ensimmäistä kertaa valvontaansa kokonaisen kunnan kaikki sote-palvelut

Aluehallintavirasto (avi) on ensimmäistä kertaa ottanut koko kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut valvontaansa, kertoo Yle. Sen mukaan pohjoispohjalaisen Siikalatvan kunnan sosiaali- ja terveydenhuollossa on paljastunut useita puutteita, minkä vuoksi Pohjois-Suomen avi on ottanut kunnan sote-palvelut valvontaansa.

Yle kertoo, että avin mukaan Siikalatvan virkamiehet ovat luovuttaneet julkisen vallan käyttöön liittyviä sosiaalihuollon tehtäviä lainvastaisesti terveysalan yhtiö Mehiläiselle . Yrityksen työntekijät ovat Ylen mukaan muun muassa valmistelleet ja esitelleet kehitysvammaisten erityishuoltoa koskevia päätöksiä kunnan johtavalle viranhaltijalle. Päätöksen valmistelu ja esittely kuuluvat kuitenkin kunnalle.

Yle kirjoittaa avin näkevän, että päätösten riippumattomuus voi vaarantua, jos niitä valmistelevat Mehiläisen työntekijät. Mehiläinen on voinut hyötyä siitä, että sen työntekijät ovat valmistelleet päätöksiä, joita viranhaltijat ovat hyväksyneet.

Ylen mukaan aville on ollut epäselvää, miten ja millä laajuudella Siikalatva valvoo Mehiläisen toimia.

Mehiläinen otti kunnan sote-palvelut haltuunsa vuonna 2017. Tämän jälkeen avi on antanut kunnalle ja yritykselle useita valvonta- ja kantelupäätöksiä, joissa kuntaa ja yritystä on pyydetty korjaamaan epäkohdat, Yle kertoo.

Riippumattomuuden vaarantumisen lisäksi ongelmia on havaittu muun muassa vanhustenhuollossa. Ylen mukaan erityisesti Mehiläisen palvelukeskus Pihlajistosta on tullut valituksia. Esimerkiksi palvelukeskuksen hoitajamitoitus on ollut liian pieni erityisesti yöaikaan, minkä havaitsi jo pari vuotta sitten.

Siikalatvan ja Mehiläisen sopimus on kokonaisulkoistus, jossa kunta maksaa yksityiselle yritykselle sote-palvelujen tuottamisesta. Pohjois-Suomen avista kerrotaan Ylelle, että kokonaisulkoistuksia on tehty useissa kunnissa. Muualla ei kuitenkaan ole havaittu saman laajuisia ongelmia kuin Siikalatvalla.

Siikalatvalla on toukokuun puoliväliin asti aikaa selvittää, miten toiminta on parantunut kunnassa. Päätös ottaa kunnan kaikki palvelut hallintaan annettiin maaliskuun lopussa, Yle kertoo.