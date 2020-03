Yle: Hallitus on perustamassa ministeriöiden valmiuspäälliköiden ryhmän koronakriisin vuoksi

Hallituksen on määrä perustaa ministeriöiden valmiuspäälliköiden ryhmä, joka kartoittaa mahdollisia ongelmia ja riskejä koronakriisissä, kertoo Yle.

Koronakriisin käytännön johtamista on tähän asti tehty kansliapäälliköiden ja valmiuspäälliköiden ryhmässä, jota johtaa pääministerin valtiosihteeri. Mukana on ollut osa kansliapäälliköistä. Hallitus on päättänyt laajentaa ryhmää ja ottaa mukaan kaikkien ministeriöiden päälliköt.

Sen työrukkaseksi ollaan perustamassa ministeriöiden valmiuspäälliköiden ryhmä.

Niinistö esitti kriisiryhmän perustamista

Presidentti Sauli Niinistö kertoi aiemmin Ilta-Sanomille käyneensä pääministeri Sanna Marinin (sd.) kanssa viestinvaihtoa niin sanotusta kriisiryhmästä torstaina. Presidentti myönsi pohtineensa, olisiko eri alan asiantuntijoista mahdollista koota koronakriisissä jonkinlainen kriisiryhmä.

– Minun päässäni ja ymmärtääkseni monen muunkin on syntynyt tuumailuja siitä, olisiko näistä asiantuntijoista koottavissa jonkinlainen kriisiryhmä eli käytännöntoimijat miettimään yhdessä hallinnon kanssa asioita, presidentti sanoi Ilta-Sanomille sunnuntaina.

Ryhmällä ei Niinistön mukaan luonnollisestikaan olisi minkäänlaista päätöksentekovaltaa.

– En missään tapauksessa ajattele, että sillä olisi mitään päätäntävaltaa. Ainoastaan, että se nostaisi esiin ajatuksia ja tekisi ehdotuksia.

Presidentti Niinistö sanoo Iltalehdelle, että hän ei ole ajatellut, että tasavallan presidentti kuuluisi kokoonpanoon.

Ajatuksia myös kirjallisesti

IS:n tietojen mukaan presidentti lähetti valtioneuvostolle tällä viikolla ideaan liittyen sähköpostia. Presidentti myöntää lehdelle esittäneensä ajatuksiaan hallitukselle kirjallisesti.

Valtioneuvoston näkemys asiaan oli tuolloin, ettei erilliselle kriisiryhmälle ole tarvetta. Niinistö sanoo IS:lle pitävänsä täysin ymmärrettävänä, jos asia halutaan järjestää toisella tavalla.

Sekä Ilta-Sanomat että Iltalehti uutisoivat lauantaina, että Niinistö olisi esittänyt hallitukselle koronakriisiä varten erityisryhmän tai niin sanotun nyrkin perustamista. Iltalehti kertoi myös, että esityksestä olisi keskusteltu perjantaina tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa eli niin sanotussa tp-utvassa. Tämän presidentti ja Marin kiistivät.

Presidentti ei ole kommentoinut asiaa STT:lle.

Vanhanen: Uudelle kriisi"nyrkille" ei tarvetta

Puhemies Matti Vanhanen (kesk.) sanoo STT:lle, että Suomessa käydään tällä hetkellä laajasti keskustelua siitä, johdetaanko koronakriisiä nyt oikealla tavalla. Hänen käsityksensä mukaan hallituksen tai eduskunnan johdon piirissä ei ole kuitenkaan suunniteltu erillisen turvallisuusryhmän tai "nyrkin" perustamista.

– Niillä, joille asia kuuluu, ei ymmärtääkseni ole minkäänlaista suunnittelua ollut.

Vanhanen myös sanoo, ettei hänelle itselleen ole tehty ehdotusta "nyrkin" perustamisesta.

– Se on tullut kansalaiskeskustelusta, ihan politiikan ulkopuolisilta tahoilta.

Iltalehti kertoi lauantaina, että Niinistö olisi ollut torstaina yhteydessä Vanhaseen ja esittänyt tälle ajatuksensa turvallisuusryhmästä.

Vanhanen ei ole itse innostunut erillisen turvallisuusryhmän perustamisesta kriisin johtamista varten.

– Tässä on tarpeeksi töitä viranomaisilla, ministeriöillä, hallituksella ja eduskunnalla hoitaa tätä akuuttia kriisiä. Pitää käyttää niitä välineitä ja toimivaltasuhteita, jotka ovat olemassa.

Hän ei myöskään näe tarvetta Niinistön kuvailemalle asiantuntijaryhmälle, sillä pääministerin valtiosihteerin johdossa toimii jo työryhmä, johon kuuluvat kaikki kansliapäälliköt ja sen alla ryhmä, jossa ovat mukana kaikki ministeriöiden valmiuspäälliköt.