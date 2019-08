Yle: Kriminologi epäilee, että Porvoon ammuskelujen taustalla on järjestäytynyt ruotsalainen rikollisuus – "Voin kuvitella, että yhteyksillä Venäjään on suuri merkitys"

Yleisradion haastattelema ruotsalainen kriminologi Jerzy Sarnecki epäilee, että Porvoon ampumisten ja takaa-ajon takana on järjestäytynyt ruotsalainen rikollisuus.

– Meillä on tällä hetkellä Ruotsissa paljon ongelmia törkeätä väkivaltaa käyttävien jengien kanssa, hän sanoo.

Sarnecki sanoo Ylen haastattelussa, että Porvoon tapauksesta ei vielä tiedetä kaikkea, mutta ilmeisesti ruotsalainen järjestäytynyt rikollisuus on toiminut Suomessa. Hänen mukaansa järjestäytyneellä rikollisuudella on tapana levitä Pohjoismaissa maasta toiseen ja viittaa Tanskassa tapahtuneisiin tapauksiin, joissa asialla on ollut Ruotsin järjestäytynyt rikollisuus..

Ylen mukaan Ruotsissa toimivan järjestäytyneen rikollisuuden liiketoimet perustuvat kansainvälisiin yhteyksiin, ja Suomen itänaapuri on tässä kiinnostava.

– Voin kuvitella, että yhteyksillä Venäjään on suuri merkitys, Sarnecki sanoo.

Sarneckin mukaan on mahdollista, että ruotsalainen rikollisuus leviää muihin Pohjoismaihin, mutta niin ei kuitenkaan välttämättä tarvitse tapahtua. Ongelma on Tukholman yliopiston kriminologian professorin mukaan Ruotsissakin vasta muutamia vuosia vanha.

– Meille on syntynyt raaka rikollinen kulttuuri, johon kuuluvat kovat otteet, tappaminen, ampuminen, piittaamattomuus omasta elämästä ja poliisin provosoiminen.