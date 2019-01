Yle: Myös hoivajätti Attendon hoivakodeissa on ongelmia – pääsyynä se, että henkilökuntaa on liian vähän

Ylen selvityksen mukaan myös Suomen suurimman hoivayhtiön Attendon vanhustenhoivan yksiköissä on ongelmia. Pääsyynä ongelmiin on Ylen mukaan se, että hoitohenkilökuntaa on liian vähän.

Aluehallintovirastojen (avi) tarkastuksissa on viime vuosina paljastunut epäkohtia Attendon hoivakodeissa ympäri maata. Vuosien 2016-2018 välisenä aikana Attendon hoivakodeista tehtiin Ylen mukaan yhteensä 16 aluehallintovirastojen valvontapäätöstä, joissa viranomaiset ovat vaatineet yhtiötä korjaamaan havaitsemiaan epäkohtia.

Päätöksiä on tehty kaikkiaan 11:ssä kaupungissa, ja 13:ssa hoivakodissa. Ylen jutussa lueteltujen hoivakotien joukossa ei ole Keski-Suomessa sijaitsevia yksikköjä.

Kahdessa tapauksessa avi on antanut määräyksen toiminnan muuttamisesta. Jos toiminnan keskeyttämistä tai lupien viemistä ei lasketa lukuun, määräys on raskain toimenpide avin arsenaalissa.

Esimerkiksi Espoossa kaupunki on joutunut sakottamaan Attendon hoivakoteja useaan otteeseen toistuvista sopimusrikkomuksista vuodesta 2015 lähtien.

Vuonna 2015 avin tarkastuskäynnillä Espoossa sijaitsevaan Attendo Laaksonlahteen paljastui, että hoivakodin asukkaiden ravitsemusta ei ollut seurattu asianmukaisesti. Hoivakodissa oli kaikkiaan 17 vanhusta, joiden painoindeksi oli niin alhainen, että ennenaikaisen kuoleman riski oli avin mukaan lisääntynyt.