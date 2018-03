Yle: Näissä Keski-Suomen kunnissa kiusataan eniten – kyseenalaista kärkisijaa pitää Kannonkoski

Yle julkaisi tänään Me-säätiön tietokantaan perustuvan hakukoneen, josta voi selvittää kuinka monta prosenttia 8–9-luokkalaisista on tullut kiusatuksi kussakin kunnassa.

Me-säätiön tiedot perustuvat THL:n kouluterveyskyselyyn, joka on toteutettu vaihtelevin väliajoin ympäri maata. Jokaisesta kunnasta on kerätty tuoreimmat saatavilla olevat tiedot.

Kun hakukoneesta poimii keskisuomalaiset kunnat, selviää, että maakunnassa eniten kiusataan Kannonkoskella, jossa 17,6 prosenttia 8–9-luokkalaisista on kokenut tulleensa kiusatuksi. Toiseksi suurin lukema on Petäjävedellä (16,7 %), sitten Joutsassa (14,1 %).

Jyväskylässä lukema on 5 prosenttia.

Koko Suomen suurin lukema on Halsualla, jossa 30 prosenttia 8–9-luokkalaisista on kokenut tulleensa kiusatuksi. Vähiten kiusataan Alavudella, jossa lukema on vain 2,3 prosenttia.