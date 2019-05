Yle: Nämä puolueet Rinne haluaa hallitusneuvotteluihin

Ylen mukaan hallitustunnustelija Antti Rinne on päätymässä keskustaan toiseksi suureksi puolueeksi hallitusneuvotteluihin SDP:n kumppaniksi.

Muut puolueet hallitusneuvotteluissa olisivat vihreät, vasemmistoliitto ja RKP.

Aiemmin aamulla myös Maaseudun Tulevaisuus kertoi, että keskusta on valmis hallitusneuvotteluihin SDP:n kanssa, kertoo kaksi nimettömänä pysyttelevää keskustan kansanedustajaa on vahvistanut lehdelle, että puolue on valmis menemään hallitusneuvotteluihin.