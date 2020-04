Yle: Pankin työntekijä tunnusti kavaltaneensa lähemmäs miljoonan

Nordean työntekijä on tunnustanut kavaltaneensa suuren summan rahaa pankin kassalippaista, kertoo Yle.

Työntekijää syytetään Pirkanmaan käräjäoikeudessa törkeästä kavalluksesta. Ylen mukaan hänen epäillään vieneen pankilta yli 800 000 euroa. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2008–2018 Tampereella.

Ylen mukaan epäilynä on, että työntekijä on ottanut käteistä rahaa pankin kassalippaasta ja pyytänyt muita pankkitoimihenkilöitä tekemään näillä varoilla käteispanoja läheistensä pankkitileille tai on tehnyt itse käyttämästään kassasta käteistalletuksia omille tai läheistensä pankkitileille.

Naiselle vaaditaan noin kahden vuoden vankeutta. Jutussa on myös muita vastaajia.

Tuomio annetaan kuun lopussa.