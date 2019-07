Yle: Perussuomalaiset selvittää, mitä Kansallismielisten liittouman kesäleirillä tapahtui – puoluesihteeri Grönroos: "Kuulostaa ongelmalliselta"

Perussuomalaiset kertoo selvittävänsä, mitä Kansallismielisten liittouman kesäleirillä on tapahtunut. Liittouman nettisivuilla julkaistujen kuvien perusteella leirillä on mahdollisesti harjoiteltu jousi- ja ilmakivääriammuntaa, jossa maalitauluina on käytetty suomalaisten ministereiden kuvia.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos kertoo Ylelle, että leirin väitetyt tapahtumat kuulostavat "ongelmallisilta".

– Kyllä tuo kuulostaa ongelmalliselta. Täytyy selvittää mistä on kyse, sitten vasta uskaltaa jyrkemmin kommentoida, Grönroos sanoo.

– Perussuomalaisissa kun toimitaan, sitoudutaan toimimaan demokraattisten pelisääntöjen mukaan. Silloin ei voi olla yhteistyössä toimijoiden kanssa, jotka ei näitä arvoja jaa. Tietenkin jos henkilö ei jaa puolueen ajatuksia ja arvomaailmaa, voi tulla seurauksia.

Kesäleiri järjestettiin 7.–9. kesäkuuta. Liittouman nettisivuilla julkaistujen kuvien mukaan osallistuneiden joukossa on ollut perussuomalaisten ja äärioikeistolaisen Soldiers of Odinin jäseniä. Lisäksi ainakin yksi kansallissosialistisen Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) jäsen on ollut kuvien perusteella paikalla.

Kansallismielisten liittouma ei kommentoi

Täyttä varmuutta leirin tapahtumien kulusta ei Ylen mukaan ole. Tämä johtuu siitä, että Kansallismielisten liittouman julkaisemissa kuvissa maalitauluissa olevat kasvot oli lähes kokonaan peitetty. Ylen mukaan asian selvittämistä vaikeuttaa myös se, että Kansallismielisten liittouma ei halua kommentoida tapahtunutta.

Väite ministereiden kasvokuvista perustuu sosiaalisessa mediassa tehtyyn kuvien vertailuun ja päättelyyn. Suomalaisten poliitikkojen ohella yhdessä maalitaulussa vaikuttaisi esiiintyvän unkarilais-amerikkalainen suursijoittaja George Soros.

Kansallismielisten liittouman nettisivuilla julkaistujen kuvien perusteella kesäleirille osallistui muun muassa Tampereen perussuomalaisten hallitukseen kuuluva Seikku Kaita, Helsingin perussuomalaisten hallituksen varajäsen Karin Zeiger, islaminvastaisen Finnish Defence Leaguen puheenjohtaja Jukka Ketonen, PVL:n Suomen-johtaja Antti Niemi sekä Tero Ala-Tuuhonen, joka ainakin vielä viime vuonna kuului Jyväskylän Soldiers of Odinin johtoryhmään.

Yle tavoitti perussuomalaisten Seikku Kaidan ja Karin Zeigerin, Soldiers of Odinin Tero Ala-Tuuhosen sekä PVL:n Suomen-johtajan Antti Niemen.

Kaita ja Ala-Tuuhonen eivät halunneet kommentoida asiaa. Zeiger sanoi, ettei nähnyt mahdollista maalitauluharjoittelua, koska oli sisällä laittamassa ruokaa.

PVL:n Suomen-johtaja Antti Niemi kiistää osallistuneensa mihinkään Kansallismielisten liittouman kesällä järjestämään tapahtumaan, vaikka hän mitä ilmeisemmin esiintyy ainakin yhdessä kuvassa, joka on Kansallismielisten liittouman mukaan otettu tapahtumasta. Liittouman omille nettisivuille ladatun kuvan tiedostonimi on "tero_antti2-768x563".

Yle tavoitteli toistuvasti myös perussuomalaisista erotettua, Kansallismielisten liittouman tiedottajaa Terhi Kiemunkia kommentoimaan tapahtunutta. Kiemunki ei vastannut yhteydenottoihin.

Täyttänee rikoksen tunnusmerkistön

Tapaus täyttää todennäköisesti rikoksen tunnusmerkistön, jos epäilykset pitävät paikkansa, sanoo rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen Ylelle.

Maalitauluharjoittelu poliitikoiden kuvilla ei vielä itsessään Tolvasen mukaan täytä rikoksen tunnusmerkistöä. Olennaista on, että toiminnasta on julkaistu kuva, jonka myötä kunniaa loukkaava toiminta tulee asianomaisen ja muun väen tietoon.

Kuvan osittainen sensurointi ei poista teon rangaistavuutta, Tolvanen sanoo.

– Kun kohde pystyy itsensä tästä tunnistamaan, tunnusmerkistö täyttyy. Jokainen voi itse miettiä miltä tuntuu, jos oma pärstä on tällä tavoin maalitauluna.

Tolvasen mukaan on mahdollista, että mainittu toiminta voitaisiin tulkita myös uhkaukseksi.