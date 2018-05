Yle: Petteri Orpo toivoi Susanna Koskelta malttia sote-äänestyksessä: "Vastuullinen kansanedustaja katsoo loppuun asti"

Kokoomuksen kansanedustaja Susanna Koski kertoi perjantaina äänestävänsä eduskunnassa sote-esityksen hyväksymistä vastaan. Kosken ratkaisu pienentää hallituksen jo entuudestaan erittäin niukkaa enemmistöä sote-äänestyksessä.

Kosken ohella myös kansanedustaja Elina Lepomäki on ilmoittanut äänestävänsä sote-lakien hyväksymistä vastaan. Samoin on ilmoittanut tekevänsä kokoomuksen eduskuntaryhmästä äskettäin eronnut Harry Harkimo. Samaan aikaan Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) on omalla tahollaan suhtautunut uudistukseen erittäin kriittisesti.

Ylen Ykkösaamussa lauantaina vieraillut kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei pitänyt puolueensa sote-epäilijöiden määrää erityisen suurena. Hän sanoi toivoneensa, että Koski olisi odottanut, että eduskunta saa sote-lakien käsittelyn valmiiksi ja olisi vasta sitten päättänyt kantansa. Orpo muistuttaa, että sote-lakeihin on vielä tulossa muutoksia.

– Minusta vastuullinen kansanedustaja katsoo loppuun asti ja sen jälkeen tekee päätöksensä miten aikoo äänestää, Orpo sanoi.

– Kokoomus on muutoin hyvin yhtenäinen tämän asian kanssa. Eduskuntaryhmässä olemme tehneet yksimielisiä päätöksiä, puoluehallitus on ollut yksimielinen ja samoin puoluevaltuusto, Orpo jatkoi.

Orpo ei usko, että kokoomuksen eduskuntaryhmästä löytyy enää muita edustajia, jotka äänestäisivät sotea vastaan. Hän sanoi ymmärtävänsä mielipide-eroja sote-uudistuksen ympärillä.

– Tunteet käyvät kuumana, koska tehdään niin isoa uudistusta.