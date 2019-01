Yle: Rehtori selittää koulussa rehottavaa kiusaamista oppilaiden paljastavalla pukeutumisella – "Aika outoa, että 12-vuotiaat ilmoittavat olevansa homoja tai lesboja"

Osassa Suomen alakouluista jopa joka kolmas oppilas kertoo tulleensa jatkuvasti kiusatuksi, uutisoi Yle.

Ylen MOT-toimitus perehtyi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuoden 2017 Kouluterveyskyselyn koulukohtaisiin tuloksiin. Selvityksessä nousi esiin Sysmän yhtenäiskoulu, jossa vanhempien mukaan kiusaamista pidetään kiusatun omana vikana ja siitä kertominen vanhemmille saatetaan kostaa lapselle.

Sysmäläiset vanhemmat kokevat, että lapsia on kohdeltu koulussa hyvin epätasa-arvoisesti. Heidän mukaansa pikkupaikkakunnan valtapolitiikka näkyy myös koululaisten arjessa.

– Isojen yrittäjien tai politiikassa mukana olevien perheiden asioihin ei niin herkästi puututa. On kultapoikia- ja tyttöjä, joita ei suostuta uskomaan kiusaajiksi. Toiset oppilaat taas otetaan silmätikuiksi, vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Maarit Hildén kertoo.

Sysmän yhtenäiskoulun rehtori Tuula Vuorinen muistuttaa, että koulussa on otettu voimakkaasti käyttöön Kiva koulu eli kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma.

MOT kysyi haastattelussa siitä, onko koulukiusaamisessa joitakin uusia trendejä tai ilmiöitä. Vuorinen sanoo kummastelevansa joidenkin oppilaiden tarvetta korostaa omaa erilaisuuttaan, esimerkiksi seksuaalista suuntautumista.

– Minusta on aika outoa, että jo 12-vuotiaat rupeavat ilmoittamaan olevansa homoja tai lesboja tai jotakin tällaista. Siihen liittyy hyvin erikoinen pukeutuminen. Se herättää toisissa oppilaissa närkästystä, vihastusta ja ehkä pelkoakin. Sitten he tietysti kohtelevat tätä oppilasta sillä tavoin kuin tuntevat. Sitten tulee kokemus siitä, että kiusataan ja syrjitään, vaikka oppilas tavallaan on itse hakenut sen huomion, hän sanoo Ylelle.

Vuorinen kuvailee joidenkin lasten pukeutumista "hutsahtavaksi".

– Näin ainakin aikuisen silmin liian näyttävää ja paljastavaa. Kaverit voivat ihan oikeasti sanoa, että sähän näytät ihan huoralta. Sehän on tavallaan jo loukkaus. Mutta kun näyttää siltä, rehtori naurahtaa.

Yle kysyi myös, kerjäävätkö jotkut oppilaat kiusatuiksi tulemista.

– Siltähän se niin kuin näyttää. Eihän näin saisi olla, jokainen saa pukeutua niin kuin haluaa. Mutta se, millä tavalla opettaa ja kasvattaa muita oppilaita, että siitä ei saa sanoa mitään, Vuorinen vastasi.

– Meidän aikuisten pitäisi käsitellä asiaa niin, että hän, joka kokee olevansa erilainen, saa erilaisuuttaan esittää ja olla oma itsensä. Mutta niin, että ei provosoi ja ärsytä omalla käytöksellään toisia. Eihän me heterotkaan tuoda seksuaalista suuntautumistamme julki jatkuvasti.

Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja kummastelee kommentteja

Sysmän hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja Jaakko Palvaila kummastelee STT:lle Sysmän yhtenäiskoulun rehtorin koulukiusaamista koskevia kommentteja, joita hän pitää uhreja syyllistävinä ja rehtorille sopimattomina. Palvaila muistuttaa, että koulun pitäisi tarjota oppilaille turvallinen ympäristö.