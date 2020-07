Yle: Rovaniemellä samaan tartuntaketjuun liittyvien korona-altistuneiden määrä noussut yli kahteensataan – koko maan tartuntaluvut pienenivät, koska tilastointitapa muuttui

Rovaniemellä samaan tartuntaketjuun liittyvien korona-altistuneiden määrä on noussut jo yli kahteensataan. Asiasta uutisoi aiemmin Yle.

Rovaniemellä todettiin viime viikolla kaksi uutta koronatartuntaa, joiden seurauksena Poropolun päiväkodissa ja Puolustusvoimissa altistui yhteensä sata ihmistä.

Altistuneiden testauksen yhteydessä löydettiin vielä kolmas uusi tartunta päiväkotilapsella.

– Lapsi oli keskiviikkona vieraillut aktiviteettipuisto Hoplopissa, mistä johtuen altistuneiden joukko kasvoi entisestään, Lapin keskussairaalan infektioylilääkäri Markku Broas kertoo STT:lle.

Hoplopin tiloissa pienempi riski saada tartunta

Rollohallissa ja Hoplopissa vierailleista on Broasin mukaan määrätty karanteeniin tähän mennessä 107 ihmistä, mutta luku saattaa vielä muuttua.

– Ohjeistimme, että ainoastaan tartunnan saaneen kanssa samaan aikaan eli kello yhdentoista aamupäivällä ja kolmen iltapäivällä välillä vierailleiden tulee ottaa yhteyttä tartuntaviranomaisiin karanteeniin asettamiseksi, Broas kertoo.

Hoplopissa vierailleiden riski saada tartunta on Broasin mukaan pienempi kuin aiemmissa kahdessa tapauksessa, koska kyseessä on näitä huomattavasti suurempi sisätila.

Aiemmissa tapauksissa testattiin kaikki altistuneet.

– Halusimme laajoilla seulonnoilla selvittää myös tartuntaketjujen alkuperää, koska tartunnoilla ei ollut selvää yhteyttä Ruotsiin tai muualle alueille, joissa koronaa esiintyy enemmän, Broas kertoo.

Poropolun päiväkodin ja Puolustusvoimien seulonnoissa kaikki muut seulontatulokset ovat olleet negatiivisia. Tästä johtuen uusia tartuntoja ei Broasin mukaan välttämättä enää ilmene näiden tapauksien yhteydessä.

– Täytyy kuitenkin odottaa Hoplopissa altistuneiden kahden viikon karanteeniajan loppuun, ennen kuin voidaan saada tästä varma tieto, Broas muistuttaa.

Koko maassa tähän mennessä 7 296 tartuntaa ja 328 kuolemaa

Suomessa on nyt varmistettu yhteensä 7 296 koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Luku on pienempi kuin eilen, mikä johtuu THL:n muuttuneesta tilastointitavasta.

Koronavirustapausten yhdistämisen aikaväli on tähän asti ollut kolme kuukautta. Jos samasta henkilöstä on koronavirusilmoitus esimerkiksi maaliskuulta ja kesäkuulta, on tartuntatautirekisteriin kirjattu kaksi eri koronatapausta.

Nyt yhdistämisen aikaväli muutetaan vuodeksi. Muutoksen vuoksi koronatapauksien määrä vähenee 20:llä. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä vähenee 8 ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä 12 tapausta.

Suomessa ei ole todettu yhtään uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Sen sijaan koronaan liittyvien kuolemien määrä on vähentynyt maanantaista yhdellä, sillä THL:n mukaan kuolinsyyt ovat tarkentuneet.

Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu nyt yhteensä 328 kappaletta. Sairaalahoidossa on koronan takia seitsemän ihmistä, tehohoidossa ei yhtään.

Virustestauksen kapasiteetti on tällä hetkellä THL:n mukaan yli 13 000 testiä päivässä. Parantuneita arvioidaan olevan noin 6 880, eli noin 90 prosenttia todetuista tartuntatapauksista.