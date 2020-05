Yle: Suomeen tulossa Kreikasta 25 lapsen pakolaisryhmät kesä- ja heinäkuussa – myös siirtoja Kyprokselta odotetaan kesällä

Suomi odottaa Kreikasta 25 pakolaislapsen ryhmää kesäkuussa ja toista samankokoista ryhmää heinäkuussa, kertoo Maahanmuuttoviraston (Migrin) sisäisten siirtojen koordinaattori Monna Airiainen Ylelle.

Hallitus sopi alkuvuonna ottavansa vastaan Välimeren alueelta yhteensä 175 turvapaikanhakijaa. Airiainen kertoo, että kesäkuussa siirtoja tehtäisiin myös Saksaan ja Portugaliin. Hän on tyytyväinen, että siirrot voidaan aloittaa koronapandemiasta huolimatta.

– Koronatilanne ei ole mihinkään katoamassa ja tilanne Kreikan saarilla on hyvin akuutti, Airiainen sanoo Ylelle.

Tällä hetkellä Suomen ilmoittamasta kiintiöstä 130 paikkaa on varattu Kreikan kautta tuleville. Heistä 100 on alaikäisiä ja loput yksinhuoltajia lapsineen, Airiainen kertoo Ylelle.

Kokonaiskiintiöstä 30 ihmistä on varattu Kyproksesta tuleville ihmisille. Ensimmäiset siirrot Kyprokselta on Airiaisen mukaan tarkoitus tehdä kesä–heinäkuussa. Kyseiset ihmiset ovat hänen mukaansa yksin olevia, alaikäisiä ja yksinhuoltajaperheitä.

Loput 15 paikkaa jakaantuvat Italian ja Maltan kesken, mutta maiden väliset kiintiöt voivat vielä muuttua.

Suomi on toivonut, että siirrettävät olisivat alle 17-vuotiaita ja tyttöjä. Tiedossa kuitenkin on, että pakolaisleireillä on enemmän miehiä kuin naisia. Etusijalla ovat myös korkean turvallisuusriskin maista tulevat.