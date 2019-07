Yle: Terveysvalvonta havainnut epäkohtia lapsiperheiden suosimasta Puuhamaasta

Terveysvalvonta on havainnut runsaasti epäkohtia lapsiperheiden suosimasta Puuhamaasta Janakkalan Tervakoskella, kertoo Yle. Ongelmia on ollut etenkin uima-altaiden vesien puhtaudessa, mutta myös alueen yleisessä siisteydessä.

Riihimäen seudun terveysvalvonnan johtajan Pirkko Sukulan mukaan allasvesien mikrobimäärä on kasvanut turhan isoksi ja kokonaispesäkemäärät ovat ylittäneet joissakin tutkimuksissa laatuvaatimukset.

– Syynä on ollut liian alhainen klooripitoisuus, jonka takia mikrobit ovat päässeet lisääntymään. Terveyshaittoja ei kuitenkaan ole tullut tietoomme, hän sanoo Ylellä.

Terveysvalvonta on myös kehottanut Puuhamaata järjestämään alueella tehosiivouksen ulkopuolisella siivousyrityksellä.

Puistonjohtaja Ilkka Vaskio sanoo, että tarkastustulokset on Puuhamaassa otettu huomioon ja osa puutteista on jo korjattu. Hän myöntää Ylen haastattelussa, että perhepuiston ylläpidossa on tehty virheitä.