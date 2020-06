Yle kokosi 2000-luvun henkirikokset kartalle – arvaatko mikä on Jyväskylän väkivaltaisin lähiö?

Yleisrdio on julkaissut Poliisihallituksen ja Tilastokeskuksen tilastoihin perustuvan henkirikoskartan, johon on sijoitettu kaikki henkirikokset ja niiden yritykset Suomessa 2000-luvulla.

Kartta on keskisuomalaisittain kiinnostavaa luettavaa. Vakavien väkivaltarikosten määrällä mitattuna Jyväskylä on Suomen kymmenenneksi väkivaltaisin kaupunki. Tulosta voi pitää sikäli hyvänä, että Jyväskylä on Suomen seitsemänneksi suurin kaupunki. Vaikka Lahti, Kuopio ja Pori ovat Jyväskylää pienempiä kaupunkeja, niissä tapahtuu enemmän henkirikoksia tai niiden yrityksiä kuin Jyväskylässä.

Suhteellisesti vertailtuna Keski-Suomen vaarallisin kunta on henkirikoskartan mukaan Kinnula, jossa on tehty 2000-luvulla kahdeksan henkirikosta tai sen yritystä, mikä tarkoittaa lähes 500 tapausta 100 000 asukasta kohden. Seuraavaksi yleisimpiä vakavt väkivaltarikokset ovat olleet Kannonkoskella, Keuruulla ja Viitasaarella, joissa tapauksia on yli 290 per 100 000 asukasta. Toivakka ja Luhanka ovat kartassa lumivalkoisia: niissä ei ole tilastoitu yhtään henkirikoksen yritystäkään.

Ylen henkirikoskartalla tilastoja on eritelty myös kaupunginosittain. Jyväskylässä eniten henkirikoksia ja niiden yrityksiä on 2000-luvulla sattunut Pupuhuhta-Kangasvuoressa, joka on tilaston perusteella selkeästi kaupungin väkivaltaisin lähiö. Pupuhuhta-Kangasvuoreen on kirjattu 26 tapausta, kun seuraavana tilastoissa olevassa lähiössä Kuokkalassa henkirikoksia tai niiden yrityksiä on ollut 16. Keltinmäessä tapauksia on 15, Vaajakoskella 14, Palokka-Puuppolassa 13 ja Huhtasuo-Kangaslammella 11.

Jyväskylän keskustan ruutukaava-alueella henkirikoksia tai niiden yrityksiä on ollut 19, mutta Ylen mukaan kaupunkikeskusten suurta henkirikosmäärää selittää se, että keskusta-alueilla liikkuu paljon ravintoloissa ja yökerhoissa käyviä päihtyneitä ihmisiä.

Koko Suomen kaupunginosien vertailussa Pupuhuhta-Kangasvuori jää kauas henkrikoskartan kärkisijoista. Eniten tapauksia on kirjattu Keski-Lahteen, jossa henkirikoksia tai niiden yrityksiä on sattunut lähes 80. Seuraavina tulevat Helsingin Kallio ja Espoon Matinkylä yli 50 tapauksella. Kuopion Petosella, Forssan keskustassa ja Espoon keskuksessa henkirikoksia tai niiden yrityksiä on ollut noin 40.

Murhien, tappojen ja niiden yritysten määrä on kasvanut Suomessa kevään aikana. Alkuvuonna 2020 on tehty tahallisia henkirikoksia ja niiden yrityksiä enemmän kuin vastaavana aikana kertaakaan kymmeneen viime vuoteen.

Toisaalta pitkällä aikavälillä tarkasteltuna henkirikoksia tehdään koko ajan vähemmän. Toteutuneiden henkirikosten määrä on Suomessa ollut laskusuunnassa 90-luvulta lähtien