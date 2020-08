Yleisradion A-studion juontaja Katri Makkonen siirtyy Miltton Oy:n varatoimitusjohtajaksi ja johtavaksi neuvonantajaksi

Yleisradion A-studion juontaja Katri Makkonen siirtyy konsulttitalo Milttoniin. Hän aloittaa Miltton Oy:n varatoimitusjohtajana ja johtavana neuvonantajana lokakuun alussa, yhtiö kertoo tiedotteessa.

– Siirryn katsomaan ja vaikuttamaan yhteiskuntaan minulle aivan uudesta kulmasta. Tulevaisuus on sumea ja näkymän kirkastamiseen tarvitaan kaikkia toimijoita. Siksi on entistä tärkeämpää, että yritykset ja organisaatiot ovat avoimesti mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tarvitaan vastuullisia, rakentavia ja rohkeitakin avauksia. On hienoa päästä luomaan edellytyksiä tälle keskustelulle osana Milttonin vahvaa tiimiä, Makkonen sanoo tiedotteessa.

Makkonen siirtyy Milttonille Yleisradion A-studion juontajan tehtävästä. Vuosina 2013–2019 Makkonen toimi presidentin viestintäpäällikkönä. Sitä ennen hän työskenteli Yleisradiossa muun muassa ulkomaantoimittajana, Kaukoidän kirjeenvaihtajana ja A-studion toimitussihteerinä. Työstään Kiinan-kirjeenvaihtajana hänelle myönnettiin vuoden 2008 Bonnierin suuri journalistipalkinto.

Miltton Group on pohjoismainen konsulttitalo, ja Miltton Groupiin kuuluu 11 tytäryhtiötä. Miltton Oy on yksi sen tytäryhtiöistä.

Miltton Groupin liikevaihto tilikaudella oli viime vuonna noin 37,5 miljoonaa euroa.