Ylen Piia Pasanen sonnustautui Marilyn Monroe -henkiseen iltapukuun – ensi kertaa kutsuvieraana Linnassa

Ylen uutisankkuri Piia Pasanen asteli Linnan juhliin tänä vuonna 17. kertaa, mutta nyt ensimmäistä kertaa kutsuvieraana.

– Hassu, omituinen, mutta tietysti iloinen olotila. Tuttu paikka, mutta uusi rooli, Pasanen kuvaili tunnelmiaan.

Pasanen päätti viime vuonna, että Suomen 100-vuotisjuhla jäisi viimeiseksi hänen selostamakseen Linnan juhlaksi. Hän tunsi antaneensa työtehtävälle kaiken – ja saaneensa siltä kaiken. Pasanen odottikin nyt näkevänsä Linnassa muun muassa kollegansa ja kuulevansa, miten tv-lähetys sujui uudella kokoonpanolla.

Pasasen mukaan kokemus on opettanut, että uunituoreet kengät tai laahus ei ole käytännöllinen valinta, koska Linnassa kävellään paljon ahtaissa tiloissa.

Teemu Muurimäki suunnitteli Pasasen puvun. Pasasen mukaan se on värikkäämpi kuin mikään iltapuku, joka hänellä on aiemmin ollut Linnan juhlissa.

– Ainoa toiveeni oli, että puvussa pitää olla varma olo, eikä sellainen, että sitä pitäisi alkaa nykimään. Puku on tehty paljettikankaasta, jossa on muovipaljettien sijaan lasihelmiä. Puku on tosi painava, Pasanen kuvaili iltapukuaan.

– Teemu kuvaili puvussa olevan vähän Marilyn Monroe -henkeä.

Pasanen saapui Linnan juhliin puolisonsa, MTV:n uutisten päätoimittajan Tomi Einosen kanssa. Myös Einonen sai kutsun Linnaan.