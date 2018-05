Ylen ex-päätoimittaja Jääskeläisestä osa-aikainen professori Lappeenrantaan

Yleisradion entisestä päätoimittajasta Atte Jääskeläisestä tulee Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) Professor of Practice. Teknillisen yliopiston hallituksen nimitys astuu voimaan elokuussa. Jääskeläisen työsuhde on osa-aikainen ja voimassa toistaiseksi.

Professoriliiton mukaan Professor of Practice, joka usein käännetään työelämäprofessoriksi, kuuluu nimikkeisiin, joiden haltijat eivät ole yliopistolain mukaisia professoreja.

Oikeustieteiden kandidaatti Jääskeläinen työskentelee parhaillaan Oxfordin yliopiston Reuters-instituutissa ja on vieraileva tutkija Oxfordin lisäksi myös London School of Economics and Political Sciencessa.

Lappeenrannassa on tutkittu pitkään media-alan liiketoiminnan digitalisoitumista ja sen johtamista. LUT:n rehtori Juha-Matti Saksan mukaan Jääskeläisen kokemus digitalisaation mukanaan tuomasta liiketoiminnan murroksesta sekä sen vaatimasta muutosjohtamisesta on poikkeuksellisen laaja.

– Hänen osaamisensa linkittyy vahvasti LUT:n strategiaan ja erityisesti LUT School of Business and Managementissa tehtävään tutkimukseen, Saksa sanoo yliopiston sivuilla.

Jääskeläinen itse kertoo Twitterissä olevansa "hämmentynyt ja otettu siitä, että pääsen tiimiin joka on tehnyt Lappeenrannasta yhden maailman dynaamisimmista haastajayliopistoista".

Jääskeläinen erosi Ylen päätoimittajan tehtävästä viime vuoden toukokuussa useiden kohujen jälkeen. Hänen toimintaansa muun muassa Ylen Terrafame-uutisoinnin yhteydessä oli arvosteltu loppuvuodesta 2016 lähtien. Ylen hallituksen puheenjohtaja Thomas Wilhelmsson sanoi eron yhteydessä, että eroon ei ollut yhtä tiettyä syytä, vaan Jääskeläisen toiminta tehtävässään oli käynyt mahdottomaksi.