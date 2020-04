Ylen gallup: Koronakriisi paisutti SDP:n suosiota – pääministeripuolue nousi lähes perussuomalaisten rinnalle

SDP:n kannatus on noussut lähes tasoihin perussuomalaisten kanssa, kertoo Ylen tuore gallup. Pääministeripuolueen kannatus on nyt 19,6 prosenttia, vain 0,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin perussuomalaisilla.

Pääministeri Sanna Marinin toiminta koronaviruskriisin aikana on selvästi kasvattanut SDP:n suosiota. Puolueen kannatus on pompannut koronakriisin aikana peräti kolme prosenttiyksikköä. Samaan aikaan perussuomalaisilta on sulanut 2,4 prosenttiyksikköä.

Gallupin tausta-aineistojen perusteella demarit ovat saaneet uusia kannattajia paljolti toisista hallituspuolueista, kun taas perussuomalaisten kannattajia on siirtynyt katsomoon.

Vihreät niukasti keskustan taakse

Perussuomalaiset nousi gallupien kärkeen heti viime huhtikuun eduskuntavaalien jälkeen ja repäisi sen jälkeen tuntuvan etumatkan muihin puolueisiin. Joulu–tammikuussa perussuomalaisten kannatus oli korkeimmillaan 24,3 prosenttia. Nyt koronakriisi näyttää ainakin toistaiseksi hyydyttäneen oppositiopuolueen lennon.

Kokoomus on kolmanneksi suosituin 17,6 prosentin kannatuksella, siihen koronakriisi ei ole suuresti vaikuttanut. Keskustan kannatus on ennallaan 12,4 prosentissa, mutta se nousi neljänneksi kun vihreät putosi 12 prosenttiin.

Vasemmistoliittoa kannatti 7,9, RKP:tä 4,1, kristillisdemokraatteja 3,9 ja Nyt-liikettä 1,3 prosenttia vastaajista.

Kyselyn toteutti Taloustutkimus , joka haastatteli yli 3 900 suomalaista 4. maaliskuuta–7. huhtikuuta. Virhemarginaali on 1,4 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Koska haastattelujen tekeminen aloitettiin jo maaliskuun alussa, on osa niistä tehty ennen koronapandemian aiheuttamaa poikkeustilaa, millä on oma vaikutuksensa tuloksiin. Viikkokohtaiset tulokset näyttävät Taloustutkimuksen mukaan, että SDP oli maaliskuun lopussa jo perussuomalaisia suositumpi.