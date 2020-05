Ylen gallup: SDP nousi ylivoimaiseksi ykköseksi, perussuomalaiset romahti kokoomuksen taakse

Pääministeripuolue SDP on noussut selvästi suosituimmaksi puolueeksi, kertoo Ylen tuore gallup. SDP:n kannatus on nyt 22,1 prosenttia, mikä on peräti 2,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin viime kuussa.

Vastaavasti gallupeja pitkään johtaneen perussuomalaisten suosio on romahtanut. Perussuomalaiset menetti kannatuksestaan 2,1 prosenttiyksikköä ja putosi kolmanneksi toisen oppositiopuolueen kokoomuksen taakse. Kokoomuksen kannatus on 18,6 ja perussuomalaisten 17,9 prosenttia.

Keskusta on neljäntenä 12,2 prosentin ja vihreät viidentenä 11,4 prosentin kannatuksella. Keskustan kannatuksessa oli laskua 0,2 ja vihreillä 0,6 prosenttiyksikköä.

Vasemmistoliiton kannatus on 7,7, RKP:n 4,1, kristillisdemokraattien 3,7 ja Nyt-liikkeen 1,5 prosenttia.

Koronavirus on sekoittanut pakkaa

Koronakriisi on muuttanut asetelmat täysin, sillä SDP:n kannatus on pompannut vain kahdessa kuukaudessa 5,5 prosenttiyksikköä. Pääministeripuolueena SDP on saanut pandemian aikana paljon näkyvyyttä, ja pääministeri Sanna Marinin johtajuuteen on enimmäkseen oltu tyytyväisiä. Kaikkiaan puolueen suosio on noussut Marinin joulukuussa alkaneen pääministerikauden aikana lähes yhdeksän prosenttiyksikköä.

Perussuomalaiset nousi gallup-ykköseksi viime kevään vaalien jälkeen ja repäisi pian useiden prosenttiyksiköiden etumatkan. Alkuvuoden aikana puolueen suosio on kuitenkin pudonnut runsaat kuusi prosenttiyksikköä, ja erityisen kovaa pudotus on ollut koronakevään aikana. Perussuomalaisten kannatus on nyt pudonnut lähes samalle tasolle kuin se oli eduskuntavaaleissa.

Perussuomalaiset on tausta-aineistojen perusteella menettänyt kannattajiaan niin katsomoon, SDP:hen kuin kokoomukseenkin.

SDP puolestaan on saanut uusia kannattajia erityisesti muista punavihreistä puolueista. Sekä vihreiden että vasemmistoliiton kannatus heikentyi hieman.