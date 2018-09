Erot SDP:n, kokoomuksen ja keskustan kannatuksessa ovat pienentyneet, kertoo Ylen kannatusmittaus.

Suosituin puolue on tällä hetkellä SDP, mutta sen kannatus on laskenut 0,9 prosenttiyksikköä ja ylittää niukasti 20 prosenttia. Toisena on kokoomus, jonka kannatus on laskenut 0,8 prosenttiyksikköä 19 prosenttiin. Kolmantena olevan keskustan kannatus on pysynyt ennallaan ja on hieman alle kahdeksantoista prosentin.

Vihreiden laskusuunta näyttää yhä jatkuvan, ja kannatus on laskenut prosenttiyksikön 12,6 prosenttiin. Vihreiden huippulukemat kannatusmittauksissa ovat vuoden takaa, jolloin kannatusta oli melkein kahdeksantoista prosenttia. Nykyinen puheenjohtaja Touko Aalto aloitti tehtävässään runsas vuosi sitten.

Virkavallan vastustaminen saattaa vaikuttaa

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja arvelee, että muun muassa vihreiden lainsäädäntösihteerin Aino Pennasen kesäinen protesti Finnairin lentokoneessa on saattanut syödä puolueelta ääniä.

– Sieltä on lähtenyt liikkuvia äänestäjiä, jotka eivät pidä virkavallan vastustamista asiallisena toimintana, Turja arvelee.

Aallon taannoinen läpsimisperformanssi homoklubilla sai myös runsaasti julkisuutta, jolla on voinut olla vaikutus kannatukseen.

– Jos olisin vihreiden päättävissä elimissä, olisin vähän huolissani tilanteesta. Kannatus laskee kuukausi kuukaudelta, ja aiempi kannatusnousu alkaa olla syötynä, Turja sanoo Ylen haastattelussa.

Vasemmistoliiton kannatus on noussut edellisestä mittauksesta jopa 1,4 prosenttiyksikköä. Turja arvioi, että vihreiden äänestäjiä olisi siirtynyt vasemmistoliiton leiriin.

– Vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat ovat arvoiltaan aika lailla samanlaisia.

Perussuomalaiset on noussut Ylen mittauksessa ja ylittää niukasti vasemmistoliiton kannatussuosion. Myös sinisten kannatuksessa näyttää olevan nousua, mutta puolue on tuoreimman mittauksen perusteella vielä selkeästi alle kahdessa prosentissa.