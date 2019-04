Ylen kannatusmittaus: Perussuomalaiset kiilasi kakkoseksi kokoomuksen ohi

Ylen kannatusmittauksessa perussuomalaiset on noussut toiseksi suosituimmaksi puolueeksi 16,3 prosentin kannatuksella. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 19 prosentin kannatuksella, kokoomus on kolmantena 15,9 prosentin kannatuksella.

Perussuomalaiset on kasvattanut kannatustaan edellisestä, maalisuussa tehdystä mittauksesta 1,2 prosenttiyksikköä. SDP:n kannatus on laskenut reilun prosenttiyksikön, kokoomuksen kannatus on pysynyt miltei ennallaan.

Taloustutkimus haastatteli mittausta varten lähes 2 000 ihmistä. Haastattelut tehtiin 1.–9. huhtikuuta. Puoluekantansa kertoi reilut 1 250 ihmistä.

Virhemarginaali on suurimpien puolueiden osalta 2,3 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.

Merkillepantavaa on, että yhdenkään puolueen kannatus ei myöskään Ylen mittauksessa yllä yli 20 prosentin. Sama ilmiö näkyi Alma Median ja HS:n tällä viikolla julkaistuissa gallupeissa. Tilanne heijastelee eurooppalaista kehitystä, jossa puolueiden kannatuksen väliset erot ovat kaventuneet. Puoluekentän pirstaloituminen on johtanut useissa Euroopan maissa vaikeisiin hallitusneuvotteluihin.

Myös HS:n tuoreessa gallupissa perussuomalaiset kasvatti kannatustaan nousten kolmanneksi suosituimmaksi puolueeksi 15 prosentin kannatuksella. Eroa kakkosena olevaan kokoomukseen oli kuitenkin vielä 2,5 prosenttiyksikköä. Alman gallupissa perussuomalaiset jäi neljänneksi 13,4 prosentin kannatuksella. Alman gallupissa kokoomus ylsi 17 prosentin kannatukseen.

SDP oli myös HS:n ja Alman gallupeissa yhä ykkösenä, mutta sen kannatus oli laskenut noin 19,5 prosenttiin.

HS-gallupin metodi kokoomukselle edullinen

Eri medioiden teettämät gallupit eivät ole suoraan vertailukelpoisia keskenään. Erot johtuvat muun muassa eri tavoin lasketuista korjauskertoimista, joilla tutkimusyhtiöt pyrkivät parantamaan kyselyjen osumatarkkuutta suhteessa varsinaiseen vaalitulokseen.

Ylen käyttämän Taloustutkimuksen korjauskerroin perustuu kaksien edellisten valtakunnallisten vaalien keskiarvoon. HS-gallupin tekevä Kantar TNS puolestaan laskee kertoimet vain edellisten vaalien eli kuntavaalien pohjalta. Kuntavaaleissa kokoomus oli suurin puolue, joten kokoomukselle HS-gallupin metodi on edullinen.

Perussuomalaisten kannatuksen mittaus on ylipäätään hankalaa, koska puolueen kannattajat ovat muita suuria puolueita epävarmempia äänestäjiä.

Ylen vaaliasiantuntija Sami Borg selittää puolueen suosion nousua ennen joulua liikkeelle lähteneellä seksuaalirikos- ja maahanmuuttokeskustelulla.

– Myös ilmastonmuutoskeskustelussa perussuomalaiset ovat onnistuneet tarjoamaan selvän vaihtoehdon ja erilaisen kannan verrattuna muihin puolueisiin. Ja Halla-aho on ilmeisesti onnistunut myös kampanjan vetämisessä, Borg sanoo Ylen haastattelussa.