Ylen kannatusmittaus: SDP suosituin, sinisten kannatus alle prosentin

SDP on suosituin puolue, ilmenee Ylen kannatusmittauksesta. Mittauksen mukaan SDP:tä kannattaa nyt 21,2 prosenttia. Nousua on 0,9 prosenttiyksikköä.

Toiseksi suosituin on kokoomus 19,8 prosentin kannatuksellaan. Puolueen kannatuksessa ei tapahdu suurta muutosta, kun nousua on 0,1 prosenttiyksikön verran. Kolmantena on keskusta, jota kannattaa Ylen mukaan nyt 17,8 prosenttia kyselyyn vastanneista. Keskustan kannatus nousi 1,2 prosenttiyksikköä.

Vihreitä kannattaa 13,6 prosenttia, perussuomalaisia 8,7 ja vasemmistoa 7,7 prosenttia. RKP saa 4,3 ja kristillisdemokraatit 3,8 prosentin kannatuksen.

Sinisten tilanne näyttää puolestaan synkältä. Puolueen kannatus tippuu alle prosenttiin, Yle kertoo. Kannatus on nyt 0,8 prosenttia.